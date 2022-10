Jurnalist român, abandonat la naștere în morga spitalului, deși era în viață. S-a trezit cu o mână amputată

Reporterul Cristi Georgescu s-a născut în anul 1987. La nașterea lui, medicul care a asistat-o pe mamă a secționat din greșeală mâna copilului. Ulterior, femeia a fost mutată la secția de terapie intensivă, iar bebelușul ei a fost pur și simplu aruncat la morgă.

Reporterul Cristi Georgescu, abandonat la morga spitalului

Din fericire, una dintre asistentele medicale a dat un ultim tur înainte de predarea gărzii, moment în care a văzut cum bebelușul agoniza pe podea.

„Sunt foarte multe informații pe care le deținem probabil trunchiat. În jur de ora 19:00 s-a întâmplat acest incident, o problemă în momentul în care am fost scos prin cezariană. La acel moment, medicul de gardă, după ce a scos fătul, în speță pe mine, a decis cumva, să dosească situația. Așa cum au spus asistentele și mi-au spus membrii familiei, am fost luat pe un prosop și lăsat undeva acolo, cu această plagă deschisă. Îmi secționase mâna.

S-au schimbat lucrurile astăzi. Pentru că ei nu aveau atunci telefoane să primească un sprijin și acest strigăt să fie dus mai departe. Atunci li s-a spus că am un mic defect la mâna stânga. Și li s-a spus că nu mă pot vedea pentru că trebuie să stau într-un incubator. Mai târziu aveau să afle de fapt că acea mică problemă la mâna stânga era o mică parte din membrul meu rămas acolo. Se întâmplă greșeli, dar de ce nu suntem transparenți și ne asumăm niște lucruri?”, a spus Cristi Georgescu.

Cum a reușit Cristi Georgescu să treacă peste probleme

Cristi Georgescu a povestit și despre problemele pe care le-a avut de înfruntat de-a lungul vieții din pricina condiției sale fizice.

„Mi-aduc acum aminte că era o televiziune locală în Ploiești. Se făceau castinguri, mă duceam acolo și mi se spunea: Tu nu ai cum să lucrezi într-o televiziune. Nu ești persoană potrivită pentru o televiziune. Și mama spunea: Lasă, că poate data viitoare lucrurile se schimbă. Cu toate că ea poate știa că asta este parcursul și nu se schimbă multe”, a adăugat Cristi Georgescu, care spune și că l-a iertat deja pe medicul care i-a făcut rău: „L-am iertat pentru că am înțeles că orice aș face în momentul asta, nu mai schimb nimic. Și cred că, pe lângă această problemă a mea, este mai greu să trăiești și cu această presiune, furia, resentimentul. Am lăsat la o parte ura și am trecut la acțiune. Pentru că a ne lamenta, a stat tot timpul și a spune ce problema avem noi, nu face nimic bine.

Știu ca fiecare mama din lume este icoana a bunătății, iubirii și puterii pentru copilul ei. Doar ca tu pentru mine, mama, cu ajutorul lui Dumnezeu ai fost salvarea mea. Căci viata mi-a aratat o altfel de cursă încă de la naștere, însă tu ai luptat cu firea și destinul și ai demonstrat că iubirea unei mame dărâmă munti, schimba orice este posibil omenesc și face minuni”, a mai declarat reporterul Cristi Georgescu, conform Doctorul Zilei.