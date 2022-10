Cazul medicului Florian Robe, acuzat de tentativă de omor calificat. Ginecologul doar a respectat normele în vigoare, spun mai mulți medici

După ce ginecologul Florian Robe a fost acuzat de omor, mai mulți medici au reacționat referitor la cazul lui. Aceștia au precizat că ginecologul doar a respectat normele în vigoare și în niciun caz nu omora el feții rezultați din avorturi spontane.

Femeia care a făcut avort spontan

În cazul unei femei, aceasta făcuse avort spontan și a ajuns astfel la spital. După ce avortonul a fost scos, el neprezentând semne vitale, i-au legat cordonul ombilical și l-au așezat într-o „tăviță”, adică într-un dispozitiv special pentru acest lucru.

În plus, în această situație, mai mulți specialiști au consemnat faptul că avortonul nu avea semne vitale. Procedura ar fi fost încălcată în acest caz, dacă fătul ar fi fost dus la neonatologie pentru a fi pus la incubator, au declarat mai mulți medici pentru dcnews.ro.

Era vorba despre un avorton de sub 25 săptămâni, fără semne vitale. A fost pus într-un dispozitiv până urma să i se facă anatomia patologică, iar după câteva ore, o asistentă a observat că fătul are mișcări de respirație, iar în secunda doi a fost dus la neonatologie. Copilul a supraviețuit, iar astăzi are trei ani.

Medicul a respectat protocolul nașterii

Mișcările extrem de slabe de respirația nu au fost sesizate de medici deoarece avea respirație prin diafragmă, nu prin torace. Însă, cu toate acestea, medicul a respectat procedurile legale în vigoare, nefiind pusă problema că ar fi vrut să-l omoare.

Astfel de cazuri sunt excepționale și sunt destul de greu de depistat, mai ales că vorbim de un avort spontan.

Acuzațiile avocatului la adresa medicului ginecolog

Prin urmare, pentru că cel mic are probleme cu auzul, avocatul familie îl acuză pe medicul ginecolog că el l-ar fi provocat. Însă acest lucru este greu de dovedit științific, adică dacă are probleme pentru că s-a născut prematur, dintr-un avort spontan sau pentru că nu a fost ținut la incubator cu cinci ore mai devreme.

Cu toate acestea, incubatorul nu repara aparatul auditiv al fătului, ci doar îi dă căldură și mai mult oxigen. Cel mai probabil, copilul are probleme auditive pentru că s-a născut prematur.

Astfel, deficitul de auz nu poate fi legat de faptul că noul născut nu a fost ținut mai devreme în incubator.

Deși o mulțime de acuzații sunt îndreptate împotriva lui, medicul ginecolog nu a lăsat copilul să moară, ci a făcut exact ce ar fi făcut oricare alt medic într-o situație de acest fel, potrivit DCNews.ro.