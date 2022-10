Medicul Florian Robe a dispărut de pe toate siteurile clinicilor cu care colabora. Cum arată evaluările pe care i le făceau părinții

În mod neașteptat, pacienții medicului Florian Robe au doar cuvinte de laudă la adresa acestuia, despre care spun că ar fi un om cu o conduită exemplară, răbdător și blând.

Părerea pacienților despre medicul Florian Robe

„Prin câți doctori am umblat, nu am întâlnit niciodată un doctor care să stea de vorba cu mine așa mult, să-mi explice amănunțit tot, și tot dânsul mă întreba dacă mai am întrebări, dacă mai vreau să aflu ceva, foarte de treabă îl recomand cu multă încredere, păcat că nu l-am întâlnit când am născut”, a scris o fostă pacientă.

„Când l-am întâlnit prima dată pe domnul doctor Robe Florian am crezut că alegerea mea a fost greșită. Imediat însă am realizat că în față mea stă un medic om, nu un robot sau un șpăgar. Este de o blândețe extraordinară și întotdeauna preocupat de binele pacienților. Eu sunt pacienta domnului doctor și sunt foarte fericită că am ignorat prima impresie. Îl recomand cu mare drag pe domnul doctor Robe”, a scris o altă pacientă.

Medicul Florian Robe, scos de pe site-rile clinicilor pentru care lucra

În ciuda opiniilor pozitive ale pacienților, informații despre medicul Florian Robe nu mai sunt disponibile pe site-urile clinicilor private cu care colabora acesta. Spre exemplu, pe site-ul clinicii Sanador nu mai există date despre Florian Robe, cum nu mai există nici pe site-urile Doctorbun.ro ori Femmeboutiquemedical.com.

„Bună ziua, cine știe cum dau și eu de doctorul Robe Florian? Lucra la clinica Hilmi, dar am văzut că a fost închisă”, a întrebat recent o pacientă pe un site de profil, care nu a mai reușit să intre în contact cu medicul Florian Robe.

Mama copilului aruncat la gunoi de un medic de la Maternitatea Polizu, mințită de personalul spitalului

Medicul Florian Robe de la Maternitatea Polizu este acuzat că a vrut să omoare un copil născut prematur, aruncându-l într-o pungă, acolo unde l-a și lăsat să moară. Mama pruncului lansează acuzații grave după trei ani de la acea faptă, aceasta spunând că la nașterea copilului i s-a spus că bebelușul a decedat.

„Îmi amintesc că am născut-o. Mi s-a spus că am născut un copil mort, am semnat pentru lucrul acesta. Am fost întrebată ce vreau să fac cu copilul, dacă îl iau acasă sau să îl las să i se facă autopsie. Am spus că vreau să se facă autopsia, să ştiu cauzele.

A fost un şoc total! Oamenii din spital îmi spuneau că a fost o minune de la Dumnezeu. Fiind săptămâna mare a Paștelui m-au făcut să cred că copilul a înviat peste noapte”, povestește mama copilului născut prematur la Maternitatea Polizu.

Copilul a supraviețuit, după 12 ore de chin

Mai mult, femeia spune că medicul în cauză ar fi făcut acest lucru pentru a elibera incubatorul în care se afla copilul, dar și că acesta a supraviețuit grație unei asistente care „a trecut peste cuvântul doctorului”.

„Ulterior am aflat că doctorul nu a vrut să-i dea nicio șansă la viaţă. Având o vârstă de gestație de 26 de săptămâni şi mi-a spus că nu are niciun rost să ocupe incubatorul cu ea. A preferat ca după ce am născut să-l bage într-un sac. O asistentă cu suflet mare a făcut lucrul acesta. A trecut peste cuvântul doctorului. L-a sunat pe doctor şi i-a spus că fetița trăiește după cele 12 ore. Asistenta mi-a botezat fetița. Mi-a spus adevărul. Asistenta aceea mi-a botezat fetița şi în noaptea botezului mi-a spus tot ce s-a întâmplat. A spus că ea nu poate să stea cu minciuna asta”, a mai spus femeia, care a depus o plângere la Poliție după trei ani de la acel eveniment îngrozitor.

Inculpatul este medicul Florian Robe de la Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului „Alessandrescu – Rusescu”, cunoscută ca Maternitatea Polizu, și care este audiat vineri la Parchetul Tribunalului Bucureşti sub acuzația de tentativă de omor calificat prin cruzimi, a anunțat avocatul Adrian Cuculis.