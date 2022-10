Mama copilului aruncat la gunoi de un medic de la Maternitatea Polizu, mințită de personalul spitalului: „Mi s-a spus că am născut un copil mort”

În plus, femeia acuză că a fost pusă să semneze un document referitor la decesul copilului, fiind întrebată dacă vrea să fie făcută autopsia sau nu.

Caz halucinant la Maternitatea Polizu. Un medic, acuzat că ucidea nou-născuți

„Îmi amintesc că am născut-o. Mi s-a spus că am născut un copil mort, am semnat pentru lucrul acesta. Am fost întrebată ce vreau să fac cu copilul, dacă îl iau acasă sau să îl las să i se facă autopsie. Am spus că vreau să se facă autopsia, să ştiu cauzele.

A fost un şoc total! Oamenii din spital îmi spuneau că a fost o minune de la Dumnezeu. Fiind săptămâna mare a Paștelui m-au făcut să cred că copilul a înviat peste noapte”, povestește mama copilului născut prematur la Maternitatea Polizu.

Copilul a supraviețuit, după 12 ore de chin

Mai mult, femeia spune că medicul în cauză ar fi făcut acest lucru pentru a elibera incubatorul în care se afla copilul, dar și că acesta a supraviețuit grație unei asistente care „a trecut peste cuvântul doctorului”.

„Ulterior am aflat că doctorul nu a vrut să-i dea nicio șansă la viaţă. Având o vârstă de gestație de 26 de săptămâni şi mi-a spus că nu are niciun rost să ocupe incubatorul cu ea. A preferat ca după ce am născut să-l bage într-un sac. O asistentă cu suflet mare a făcut lucrul acesta.

A trecut peste cuvântul doctorului. L-a sunat pe doctor şi i-a spus că fetița trăiește după cele 12 ore. Asistenta mi-a botezat fetița. Mi-a spus adevărul. Asistenta aceea mi-a botezat fetița şi în noaptea botezului mi-a spus tot ce s-a întâmplat. A spus că ea nu poate să stea cu minciuna asta”, a mai spus femeia, care a depus o plângere la Poliție după trei ani de la acel eveniment îngrozitor, conform Antena 3 CNN.

Florian Robe, un posibil criminal în haine de medic

Inculpatul este medicul Florian Robe de la Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului „Alessandrescu – Rusescu”, cunoscută ca Maternitatea Polizu, și care este audiat vineri la Parchetul Tribunalului Bucureşti sub acuzația de tentativă de omor calificat prin cruzimi, a anunțat avocatul Adrian Cuculis.

„Eu am reușit să documentez acest caz, însă reiese din declarațiile date de martori că Polizu, prin acest Dr. Robe, era un abator de copii prematuri, aruncați la propriu în coșul de gunoi, până mureau”, a transmis avocatul Adrian Cuculis.

Uciderea nou-născuților, o practică obișnuită la maternitatea Polizu

Conform declarațiilor date de asistente și alte cadre medicale de la Maternitatea Polizu, „aceasta era o practică” obișnuită a medicului. Avocatul susţine că acuzaţiile la adresa medicului au fost aduse în baza unor filmări prin care „s-a refăcut filmul ororilor”, Cuculis declarând că un copil aruncat la gunoi, într-o pungă legată, a reuşit să scape cu viață din această maternitate.

„Este începutul poveştii şi probabil că vor ieşi la iveală şi alte cazuri – de părinţi care nu ştiu ce s-a întâmplat cu copiii lor”, a adăugat avocatul.

Ministrul Sănătății nu vrea să deranjeze ancheta

Ministrul Sănătății Alexandru Rafila a declarat ca reprezentanţii Inspecţiei Sanitare, MS şi Direcţie de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, vor face verificări, însă nu poate fi intervenit în cadrul anchetei penale desfăşurate de către procurori. El a mai spus că cei de la Inspecţia Sanitară nu fac anchete, ci evaluează modul în care au fost acordate îngrijirile medicale, dacă acestea au respectat sau nu condiţiile igienico-sanitare.

„Inspecţia Sanitară este acolo, atât colegi de la Ministerul Sănătăţii cât şi de la Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti. Am verificat, nu este un caz nou, este un caz de acum trei ani, din anul 2019. Este o anchetă penală în curs. Nu putem să intervenim în niciun fel în cadrul acestei anchete. E o situaţie de acum trei ani. Rămâne să fie clarificată. Înţeleg că era un copil prematur. Nu ştiu dacă era sau nu era viabil. Lucrul acesta îl va stabili ancheta care se află în derulare.

Sunt colegi de la Inspecţia Sanitară, dar nu fac anchete. Evaluează modul în care se acordă îngrijirile de natură medicală, dacă se respectă condiţiile igienico-sanitare. Nu putem să facem anchetă la Ministerul Sănătăţii. Este o situaţie care a avut loc acum trei ani. Deci nu putem să verificăm decât situaţia actuală, nu ceea ce a fost acum trei ani”, a declarat Alexandru Rafila.