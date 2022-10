Încă o acuzație la adresa medicului Florian Robe. O fostă pacientă spune că ginecologul i-a cusut uterul de stomac

Încep să curgă acuzațiile la adresa medicului ginecolog Florian Robe care a ar fi lăsat să moară bebeluși născuți prematur, pentru ca aceștia să nu ocupe incubatoarele de la Maternitatea Polizu.

I-a cusut uterul de stomac

O femeie, care i-a fost pacientă în urmă cu mai mulți ani, spune că a trăit un calvar după ce medicul i-ar fi cusut din greșeală uterul de stomac. Ea susține că a trebuit să suporte dureri atroce până când greșeala a fost descoperită.

„În urmă cu 11 ani nu aveam medic ginecolog, așa că m-am dus să nasc la Spitalul Polizu, unde era domnul Robe. După ce am venit acasă am început să am dureri foarte mari. Timp de cinci ani nimeni nu a putut să-mi spună ce am. Am avut dureri seară de seară, eram chiar pe punctul de a mă opera de apendicită. Am fost la numeroși doctori. Mi s-a spus ba că sunt însărcinată, ba că am un chist.

Am ajuns la o doamnă medic de la Spitalul CF 2, care mi-a spus de la prima ecografie că aveam uterul cusut de burtă. Nu am făcut plângere deoarece doctorița nu a vrut să-mi dea nimic la mână. Chiar dacă mi-a salvat viața, pe fișa de externare a scris că am avut o sarcină extrauterină. Am întrebat-o de ce nu a scris diagnosticul pe care mi l-a prezentat după ecografie și mi-a spus că nu vrea să se bage în așa ceva și că vrea să evite un scandal“, a declarat Alexandra Ghinea, la Realitatea Plus.

Acuzații grave

În ciuda multiplelor acuzații, medicul ginecolog lucrează în continuare la Maternitatea Polizu, din Capitală. Conducerea unității medicale susține că deocamdată nu îi poate suspenda activitatea, deoarece instanța nu a dispus nicio măsură de restricție împotriva sa.

Mediul Florian Robe a fost acuzat oficial de tentativă de omor calificat, după ce a fost acuzat că ar fi lăsat copiii născuți prematur să moară, pentru ca aceștia să nu țină ocupate incubatoarele spitalului.

Scadalul a pornit de la mărturia unei mame căreia i s-a spus că i-a murit bebelușul, născut prematur la 24 de săptămâni de sarcină. Ea a povestit că micuțul a fost pus într-o pungă, în care a stat 12 ore fără să primească îngreijiri medicale, deși prezenta semne de viață. Asistentele au sesizat situația, iar femeia a aflat cu stupoare că bebelușul ei a înviat. Copilul a rămas însă cu sechele și are întârzieri în dezvoltare. Imediat după izbucnirea scandalului, numele medicului a dispărut pe de site-urile clincilor cu care colabora.