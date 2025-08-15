Justitie Judecătorii CCR, în afara noilor reguli privind pensiile magistraților. Motivele invocate







Proiectul de lege propus de Guvern privind modificarea pensiilor magistraților, pus în transparență decizională de Ministerul Muncii, nu include judecătorii Curții Constituționale în reforma magistraților. Aceștia rămân reglementați separat, conform Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea CCR.

Purtătorul de cuvânt al Executivului, Nadina-Ioana Dogioiu, explică că includerea judecătorilor CCR în Legea nr. 303/2022 ar fi creat un paralelism legislativ – două legi care reglementează aceeași situație în mod diferit, ceea ce ar fi încălcat principiul legalității și securității juridice prevăzut de Constituție. „Este firesc să existe o reglementare diferită, situația judecătorilor CCR fiind complet distinctă”, a precizat Dogioiu.

Legea nr. 303/2022 prevede pentru judecători și procurori pensionarea la 65 de ani, cu 35 de ani vechime în muncă, dintre care 25 de ani în magistratură, și o pensie de cel mult 70% din venitul net. În schimb, judecătorii CCR nu sunt limitați de o vârstă de pensionare și beneficiază în continuare de o pensie de 80% din indemnizație și venituri, cu o vechime de 25 de ani. „Nu putem obliga judecătorii CCR să se pensioneze la 65 de ani, așa cum se întâmplă cu ceilalți magistrați. Statutul lor va rămâne reglementat doar de Legea nr. 47/1992, iar orice modificări viitoare vor interveni direct asupra acestei legi”, a explicat Dogioiu, citată de mediafax.ro.

Proiectul propune stabilirea vârstei de pensionare pentru personalul vizat, conform vârstei standard din sistemul public de pensii, și impune o vechime minimă în muncă de 35 de ani. Pensia se calculează la 55% din media indemnizațiilor brute și a sporurilor din ultimele 60 de luni, cu limitarea la 70% din venitul net din ultima lună înainte de pensionare.

Se introduce o nouă eşalonare a vechimilor asimilate până în 2029 și o creștere progresivă a vârstei de pensionare pentru magistrați, cu adăugarea anuală a 1 an și 6 luni până în 2036. Este permisă pensionarea anticipată după 35 de ani vechime, cu o penalizare de 2% pe an până la atingerea vârstei standard.

De asemenea, se modifică regulile privind bonificația de 1% și actualizarea pensiei, restrângându-le doar la persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare, fără a se lua în calcul vechimea ulterioară intrării în vigoare a legii.

Proiectul include și norme tranzitorii, menținând deciziile de pensionare și drepturile aferente celor care îndeplinesc condițiile până la 1 octombrie 2025, precum și armonizarea dispozițiilor din Legile nr. 567/2004 și nr. 361/2023 cu Legea nr. 303/2022.