Fă-te frate cu dracu până te vezi rege! Juan Carlos, ajutat de „dușmanul de clasă” Ceaușescu

Fă-te frate cu dracu până te vezi rege a fost opțiunea lui Juan Carlos care a fost ajutat de „dușmanul de clasă” Ceaușescu pentru a deveni Rege în Spania.

Juan Carlos: „Ceaușescu era un megaloman, complet nebun”

Juan Carlos, cu 20 de ani mai tânăr decât Ceaușescu, era născut în 1938, fiind Rege al Spaniei între 22 noiembrie 1975 și 19 iunie 2014. Expresia din subtitul nostru se regăsește în lucrarea celebrului diplomat, istoric jurnalist și memorialist spaniol, Jose Luis de Vilallonga (1920-2007), The King: Don Juan Carlos I of Bourbon”, Orion Publishing Co, 1994, 288 pagini.

Ocazia cu care a făcut Juan Carlos constatarea fusese în octombrie 1971, când și el și Ceaușescu fuseseră invitați de șahul Iranului la serbarea celor 2500 de ani de la apariția statului persan, de la Persepolis.

Juan Carlos recunoștea că, desemnat succesor de Franco, se temea ca Partidul Comunist Spaniol, aflat în ilegalitate, se va opune înscăunării sale. Dar cum a nimerit Ceaușescu în „combinația asta”?

Occidentul avea nevoie de Ceaușescu

Santiago Carillo venea anual la Mangalia, iar Ceaușescu sprijinea eurocomunismul ca liderii comuniști occidentali să nu ajungă în solda Moscovei. În plus, și Occidentul avea nevoie de Ceaușescu tot din acest considerent.

Așadar, viitorul rege trece la treabă, caută soluții, decide să caute un diplomat spaniol să îl trimită la București. Diplomatul Manolo Prado y Colon de Carvajal a trăit șocul vieții sale. Venea în secret, spera să se trezească direct la Ceaușescu în audiență, dar s-a trezit într-un beci al Securității la Malmaison pe Plevnei.

Peste câteva zile când deja se gândise să raporteze eșecul misiunii este spălat, călcat apretat și prezentat cu fundiță roșie lui Ceaușescu. Acesta îi spune că știe de ce a venit, că a luat act de misiunea lui și că îi arată calea întoarsă spre Madrid. Evident, văzând ce primire avusese, iar Juan Carlos aflând ce pățise omul lui în 1975, în prag de încoronare, se cam împăcase cu eșecul și dorea ca măcar să îi facă bucata lui Ceaușescu.

Juan Carlos era să facă infarct! S-a trezit cu omul lui Ceaușescu direct în antecamera biroului său

Când nu mai spera la un succes, Juan Carlos s-a pomenit că majordomul lui îl anunță că în antecameră îl aștepta omul lui Ceaușescu. Regele îl primește, ascultă mesajul dar are curiozitatea să-l întrebe cum a ajuns fiindcă el personal dispusese controale, dat fiind ce pățise diplomatul spaniol la București. Diplomatul român a spus: „Avem oameni peste tot, Majestate!”.

Mesajul lui Ceaușescu fusese clar: Santiago Carillo va fi cuminte, el vrea legitimarea PCS și revenirea acasă din exil.

Iată cum versurile din Internațională,”Sculați, nu-i nicio mântuire / În regi, ciocoi sau dumnezei / Unire, muncitori, unire / Și lumea va scăpa de ei”, erau deocamdată ignorate…

Între 21 și 25 mai 1979, Nicolae Ceaușescu l-a vizitat pe Regele Juan Carlos la Madrid.