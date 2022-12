Joe Biden a semnat legea bugetului federal. SUA acordă un nou sprijin pentru Ucraina

Preşedintele american Joe Biden a semnat joi proiectul de lege al bugetului federal în valoare totală de 1,7 trilioane de dolari. Acesta include și un nou pachet de sprijin pentru Ucraina în valoare de 45 de miliarde de dolari, relatează AFP.

Joe Biden, aflat în vacanţă în Insulele Virgine Americane, a postat pe Twitter o fotografie în care semnează documentul care urmează să finanţeze funcţionarea statului federal american până în septembrie 2023.

„Vor fi făcute investiții majore în cercetarea medicală și securitate. Au fost prevăzute sume importante pentru îngrijirile medicale acordate veteranilor, dar și pentru acordarea de ajutoare persoanelor afectate de dezastre naturale. Au fost finanțate și programe de combatere a violenţei împotriva femeilor şi a fost acordat un nou ajutor crucial pentru Ucraina„, a declarat președintele american Joe Biden.

Legea bugetului federal a primit sprijin din partea unor republicani și a trecut astfel ușor la vot şi oferindu-i lui Joe Biden un succes legislativ în contextul în care primul său mandat său la Casa Albă se apropie de sfârşit. Joe Biden (80 ani) ia în calcul posibilitatea unui al doilea mandat, dar nu și-a anunțat încă oficial candidatura la alegerile prezidenţiale din 2024.

Today, I signed the bipartisan omnibus bill, ending a year of historic progress.

It’ll invest in medical research, safety, veteran health care, disaster recovery, VAWA funding – and gets crucial assistance to Ukraine.

Looking forward to more in 2023. pic.twitter.com/KTI1R9qMij

— President Biden (@POTUS) December 29, 2022