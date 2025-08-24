Social

Jerry Adler, maestrul Broadway-ului și actor memorabil în The Sopranos, a murit la 96 de ani

Jerry Adler, actor celebru pentru rolul său Hesh Rabkin din The Sopranos și veteran al Broadway-ului, a murit la 96 de ani. Decesul său a fost confirmat sâmbătă de Riverside Memorial Chapel din New York, potrivit unui anunț al familiei. Adler și-a construit cariera în culisele teatrului înainte de a deveni cunoscut pe ecrane, influențând atât Broadway-ul, cât și televiziunea americană, potivit Associated Press.

Jerry Adler, începtul carierei

Jerry Adler și-a început cariera lucrând în spatele scenelor Broadway-ului, având peste 50 de producții în palmares ca regizor, producător sau stage manager. Provenind dintr-o familie cu tradiție teatrală, tatăl său, Philip Adler, a fost manager general la Group Theatre, iar verișoara sa, Stella Adler, a fost oprofesoară cunoscută de teatru. Adler a recunoscut că succesul său a fost influențat și de „nepotism”, spunând că prima sa oportunitate a venit datorită legăturilor familiale.

După o carieră îndelungată în culisele teatrului și implicarea în producții celebre precum My Fair Lady, Adler s-a mutat în California în anii 1980 și a început să lucreze în televiziune, inclusiv pentru serialul Santa Barbara

Roluri notabile din cariera sa

O întâlnire cu directorul Donna Isaacson i-a schimbat destinul, marcând începutul unei cariere în fața camerei. Pe micile ecrane, Jerry Adler a devenit cunoscut pentru rolurile sale memorabile, printre care Hesh Rabkin în Clanul Soprano și Howard Lyman în Soția perfectă.

Sala de teatru

Sala de teatru / sursa foto: dreamstime.com

A mai jucat în filme precum Misterul crimei din Manhattan de Woody Allen și a avut apariții în seriale precum: Salvează-mă, Nebun după tine, Transparent, Aripa de Vest și Orașul larg. Adler a revenit pe Broadway în 2000 cu piesa Mai înalt decât un pitic, iar în 2015 a participat la spectacolul Pește în întuneric, semnat de Larry David.

Actorul a publicat și memorii intitulate Prea amuzant pentru cuvinte: Povestiri din culisele Broadway-ului, televiziunii și filmelor, în care își împărtășește experiențele din teatru și televiziune. Adler a subliniat constant că își dorește să continue să joace cât va putea, considerând pensionarea „un drum spre nicăieri”.

Reacții despre moartea actorului

Prietenul și colegul său Frank J. Reilly a postat pe X fotografii și un tribut după anunțul decesului lui Jerry Adler: „Marele actor, prietenul meu Jerry Adler, a murit astăzi la vârsta de 96 de ani. Îl cunoașteți din unul dintre rolurile sale și din numeroasele apariții ca invitat. Nu e rău pentru cineva care a început să joace abia la 65 de ani.”

Jerry Adler lasă în urmă patru fiice , care îi vor continua moștenirea familială și artistică.

