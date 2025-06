Monden Jeff Bezos și Lauren Sánchez și-au unit destinele pe insula San Giorgio Maggiore







Jeff Bezos, în vârstă de 61 de ani, și Lauren Sánchez, în vârstă de 55 de ani, s-au căsătorit vineri, în cadrul unei ceremonii organizate pe insula San Giorgio Maggiore.

Rochia purtată de noua noua soție a lui Jeff Bezos

Lauren și-a schimbat numele pe Instagram și a șters toate postările din trecut. În prezent, pe cont există două postări, cu cei doi și cu rochia sa de mireasă.

Lauren a purtat o rochie sirenă creată de Dolce & Gabbana, cu o „siluetă cu gât înalt, finisată cu 180 de nasturi acoperiți cu șifon de mătase și un voal din tul și dantelă, inspirat de cel purtat de Sophia Loren în filmul Houseboat (1958)”. Rochia a fost completată cu un voal alb clasic.

Părul lui Lauren a fost coafat de Rick Henry, prietenul și hairstylistul ei, în timp ce machiajul a fost realizat de Laura Ann Mele.

Procesul creativ din spatele rochiei de vis

Vogue a oferit toate detaliile despre cum Lauren a ales rochia, dezvăluind că, acum 18 luni, s-a întâlnit cu Domenico Dolce în New York pentru a începe să creeze rochia visurilor ei.

De asemenea, Lauren a precizat că aceasta este prima rochie de ceremonie pe care a purtat-o fără să evidențieze decolteul, ceea ce reprezintă o abatere de la așteptările oamenilor.

Cei doi s-au logodit în mai 2023

Jeff Bezos și Lauren Sanchez au început să se întâlnească în 2019, aproape în același timp în care ambii și-au anunțat despărțirile de partenerii anteriori. Bezos a finalizat divorțul de MacKenzie Scott în acel an, iar Sanchez era deja în proces de divorț de soțul ei, Patrick Whitesell.

Ulterior, cei doi au fost observați împreună în diverse călătorii și la evenimente publice, inclusiv în timpul unei vizite în India în 2020 și la premiera mondială a serialului „The Lord of the Rings: The Rings of Power” în 2022.

În mai 2023, Bezos a cerut-o în căsătorie pe Sánchez pe iahtul său, în timpul Festivalului de Film de la Cannes.