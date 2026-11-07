Jean-Luc Mélenchon, liderul partidului de stânga radicală La France Insoumise (LFI), și-a prezentat sâmbătă programul cu care va candida la alegerile prezidențiale din primăvara viitoare. Acesta promite o schimbare radicală a politicilor economice promovate de Emmanuel Macron, revenirea la pensionarea la 60 de ani și retragerea treptată a Franței din NATO. În plan extern, Mélenchon a vorbit despre războiul din Ucraina, sprijinul pentru palestinieni și opoziția față de politica Israelului în regiune.

Liderul LFI, în vârstă de 75 de ani, și-a prezentat programul în fața a peste 20.000 de susținători, la un miting organizat la Le Bourget, o suburbie din nordul Parisului. Potrivit directorului său de campanie, Manuel Bompard, evenimentul a reunit peste 20.000 de persoane.

Prezentând măsurile economice,Jean-Luc Melenchon a declarat că formațiunea sa anticapitalistă va aplica o politică opusă celei promovate de președintele Emmanuel Macron.

„Vom face exact contrariul, adică o politică de stimulare economică”, a spus liderul LFI.

El a explicat că relansarea economiei s-ar baza, în primul rând, pe stimularea consumului, care reprezintă mai mult de jumătate din activitatea economică a Franței. În al doilea rând, partidul propune direcționarea economiilor existente către nevoile sociale și ecologice ale țării.

Programul electoral, intitulat „L'Avenir en commun” („Un viitor în comun”), este a cincea ediție a manifestului LFI și păstrează, în mare parte, propunerile care au stat la baza candidaturilor anterioare ale lui Mélenchon.

Printre principalele promisiuni electorale se numără abrogarea reformei pensiilor adoptate în timpul mandatului lui Emmanuel Macron. Aceasta prevede creșterea treptată a vârstei minime de pensionare de la 62 la 64 de ani, măsură justificată de autorități prin necesitatea redresării finanțelor publice.

LFI propune revenirea la pensionarea la 60 de ani pentru persoanele care au contribuit la sistem timp de 40 de ani.

Pentru a combate criza costului vieții, Mélenchon a susținut înghețarea prețurilor, majorarea salariului minim și indexarea salariilor în funcție de inflație.

Programul prevede creșterea salariului minim net lunar la 1.700 de euro, de la aproximativ 1.480 de euro în prezent. Alte măsuri propuse sunt eliminarea cotei unice de impozitare a veniturilor din capital, majorarea impozitelor pentru cele mai bogate gospodării și plafonarea prețurilor la produsele alimentare de bază.

În materie de politică externă, liderul LFI și-a reiterat criticile la adresa NATO și a implicării Franței în ceea ce a numit „războaiele americane”. Programul prevede retragerea graduală a țării din Alianță, începând cu ieșirea din comandamentul militar integrat.

„Nu avem ce căuta în NATO, nici în războaiele americane”, a declarat Mélenchon, care a susținut că Franța ar trebui să construiască „un front global de țări nealiniate”.

Liderul francez a abordat și războiul din Ucraina, afirmând că un guvern LFI s-ar implica „sincer în reglementarea invaziei ruse”. El a făcut referire la situația Donbasului și a susținut că o eventuală pace care ar presupune concesii teritoriale nu poate fi acceptată fără consultarea populațiilor afectate.

„Nu acceptăm să se ia în considerare o pace cu concesii teritoriale în Ucraina fără ca populațiile afectate să fie întrebate dacă sunt de acord să se afle de această parte a graniței sau de cealaltă”, a spus Mélenchon.

În privința conflictului din Orientul Mijlociu, Mélenchon a promis că va acționa „frontal” în sprijinul palestinienilor, dacă va ajunge la Palatul Élysée. Liderul LFI a denunțat din nou ceea ce a numit „genocidul” din Gaza și a criticat extinderea controlului israelian asupra Cisiordaniei.

„Vom acționa frontal direct pentru a-i ajuta pe palestinieni, nu doar împotriva genocidului din Gaza, ci și împotriva anexării treptate a Cisiordaniei”, a declarat el.

Mélenchon a afirmat că se opune și anexării sudului Libanului și a Înălțimilor Golan. Totodată, a anunțat că formațiunea sa va organiza mobilizări împotriva extinderii violențelor asupra comunităților creștine pe care le-a descris drept asediate și persecutate în Palestina și Liban.

Jean-Luc Mélenchon este considerat cel mai puternic candidat al stângii franceze. Sondajele recente îl plasează în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, unde s-ar confrunta cu Marine Le Pen, reprezentanta extremei drepte.

Potrivit acelorași sondaje, liderul LFI ar pierde însă o eventuală confruntare cu aceasta.