Jay Rockefeller, fost guvernator al statului Virginia de Vest și senator american timp de 30 de ani, a murit la vârsta de 89 de ani. Democratul provenea din una dintre cele mai bogate și influente familii din istoria Statelor Unite și a fost ultimul membru al dinastiei Rockefeller care a ocupat o funcție politică de prim rang în țară, potrivit The Independent.

Fostul senator a murit joi seară, 5 noiembrie, la locuința sa din Washington. Informația a fost transmisă de Mary Stewart, vicepreședinta pentru relații externe a postului public WETA, instituție condusă de soția acestuia, Sharon Rockefeller.

Născut John D. Rockefeller IV, la New York, fostul politician provenea dintr-o familie care a avut o influență majoră asupra economiei și politicii americane.

Străbunicul său, John D. Rockefeller, a fondat compania Standard Oil și a devenit unul dintre cei mai bogați oameni din istoria Statelor Unite. Tatăl său, John D. Rockefeller III, a fost cunoscut pentru activitatea filantropică, în timp ce unchii săi Nelson și Winthrop Rockefeller au ocupat funcții de guvernatori în statele New York și Arkansas. Un alt unchi, David Rockefeller, a condus Chase Manhattan Bank.

Spre deosebire de orientarea republicană a altor membri ai familiei, Jay Rockefeller a ales Partidul Democrat și și-a construit cariera politică în Virginia de Vest, un stat confruntat cu probleme economice și sărăcie.

În 1964, când avea 27 de ani, s-a mutat în comunitatea minieră Emmons, unde s-a implicat într-un program destinat combaterii sărăciei. Experiența din acea perioadă i-a influențat parcursul politic și prioritățile legislative.

Cariera politică a lui Jay Rockefeller a început în 1966, când a fost ales în Camera Delegaților din Virginia de Vest. Ulterior, a ocupat funcția de secretar de stat și a candidat pentru prima dată la postul de guvernator în 1972. A pierdut atunci în fața republicanului Arch A. Moore Jr.

În loc să plece din stat după înfrângerea electorală, Rockefeller a rămas în Virginia de Vest. În 1973, a devenit președintele instituției West Virginia Wesleyan College.

Trei ani mai târziu, a câștigat alegerile pentru funcția de guvernator, învingându-l pe republicanul Cecil Underwood. A condus statul timp de două mandate, perioadă în care a susținut investițiile în infrastructură, de la drumuri și poduri până la sistemele de canalizare.

În 1980, Rockefeller a obținut un nou mandat, după ce l-a învins din nou pe Arch Moore.

În 1984, Jay Rockefeller a câștigat un loc în Senatul Statelor Unite, în ciuda victoriei categorice obținute de republicanul Ronald Reagan la alegerile prezidențiale din acel an.

A fost reales de patru ori și a rămas în funcție până în 2015. În cei 30 de ani petrecuți la Washington, a condus mai multe comisii importante, printre care cele pentru comerț, știință și transporturi, afacerile veteranilor și serviciile de informații.

Printre contribuțiile sale legislative s-a numărat sprijinul pentru înființarea, în 1997, a programului Children’s Health Insurance Program. Acesta a fost conceput pentru a oferi asigurare medicală copiilor proveniți din familii cu venituri reduse, care nu îndeplineau condițiile de eligibilitate pentru Medicaid.

Rockefeller a susținut și inițiative pentru protecția consumatorilor, extinderea accesului la internet în bandă largă și limitarea urmăririi activității online a utilizatorilor de către companii.

În politica externă, a criticat în repetate rânduri administrația republicană condusă de George W. Bush. Ulterior, a spus că regretă votul din 2002 prin care a susținut autorizarea intervenției militare în Irak.

A avut divergențe și cu administrația democrată a lui Barack Obama, în special în privința unor reglementări de mediu care afectau industria cărbunelui din Virginia de Vest.

Averea familiei Rockefeller a reprezentat un subiect important în competițiile electorale la care a participat fostul senator.

Potrivit Associated Press, acesta a investit cel puțin 21 de milioane de dolari din fonduri personale pentru a-și susține campaniile politice. Aproximativ nouă milioane de dolari au fost alocate pentru câștigarea alegerilor senatoriale din 1984.

Rockefeller a avut și un rol important în atragerea capitalului japonez în Virginia de Vest. Printre rezultatele acestor demersuri s-a numărat decizia companiei Toyota de a deschide, în 1996, o fabrică de componente pentru motoare în localitatea Buffalo.

Guvernatorul Virginiei de Vest, Patrick Morrisey, a transmis că Jay Rockefeller a avut o contribuție importantă la dezvoltarea statului și a comunităților locale.

Acesta a amintit de implicarea fostului senator în sprijinirea familiilor cu venituri reduse, a minerilor și veteranilor, precum și în îmbunătățirea accesului populației la servicii medicale.

La rândul său, senatoarea republicană Shelley Moore Capito, care a preluat mandatul lui Rockefeller în 2015, a vorbit despre respectul pe care i l-a purtat fostului politician. Cei doi au dezvoltat o relație de prietenie, în ciuda apartenenței la partide diferite.

La finalul activității sale în Senat, Jay Rockefeller spunea că nu și-ar fi putut imagina o carieră mai satisfăcătoare decât cea dedicată serviciului public.