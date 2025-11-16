Japonezii, divizați asupra unui răspuns militar în cazul unui atac chinez în Taiwan

Publicul japonez este divizat în privința exercitării dreptului la autoapărare colectivă în cazul unui atac chinez asupra Taiwanului, arată un sondaj realizat de agenția Kyodo.

Sondajul arată că 48,8% dintre respondenți susțin o intervenție militară în cazul unui atac chinez asupra Taiwanului, în timp ce 44,2% se opun. Totodată, 60,4% sprijină planul premierului Sanae Takaichi de creștere a cheltuielilor pentru apărare.

Opinia publică este testată pe fondul tensiunilor diplomatice dintre Tokyo și Beijing, după ce premierul japonez a declarat pe 7 noiembrie că un atac asupra Taiwanului ar putea reprezenta o „situație de amenințare la adresa supraviețuirii” și ar putea declanșa un răspuns militar al Japoniei.

China nu a exclus utilizarea forței pentru a-și impune revendicările asupra Taiwanului, guvernat democratic și situat la doar 110 km de teritoriul japonez. Totuși, Taiwanul respinge aceste pretenții de suveranitate impuse de statul chinez.

Comentariile premierului japonez Sanae Takaichi au provocat reacții dure din partea Beijingului, care și-a avertizat cetățenii să evite călătoriile în Japonia. Ministerul apărării din China a avertizat vineri că Japonia ar suferi o „înfrângere zdrobitoare” dacă ar încerca să intervină militar în cazul Taiwanului, intensificând retorica după declarațiile premierului japonez Sanae Takaichi privind insula.

Premierul Japoniei s-a angajat ca în acest an fiscal cheltuielile pentru apărare să ajungă la echivalentul a 2% din PIB, înaintea termenului inițial stabilit pentru 2027. Rata de aprobare a cabinetului Takaichi a urcat la 69,9%, cu 5,5 puncte procentuale peste nivelul înregistrat în sondajul anterior, potrivit agenției Kyodo.

Ministerul de Externe al Chinei a exprimat vineri „îngrijorări serioase” față de recentele mișcări militare și de securitate ale Japoniei, iar purtătorul de cuvânt Lin Jian a declarat că decizia Japoniei de a nu exclude achiziția de submarine nucleare reprezintă o schimbare de politică major „negativă”.