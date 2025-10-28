Jamaica se pregătește să facă față uraganului Melissa, cea mai violentă furtună din 2025

Jamaica se află sub cod roșu de uragan. Melissa, furtună de categoria 5, cu rafale de peste 280 km/h, amenință insula cu inundații catastrofale și alunecări de teren. Autoritățile cer evacuări urgente, însă mulți localnici refuză să-și părăsească locuințele.

Jamaica se pregătește să înfrunte marți cel mai puternic uragan din istoria sa recentă. Melissa, fenomen meteo ajuns la categoria 5 pe scara Saffir–Simpson, a atins viteze de peste 280 km/h, devenind „cea mai intensă furtună de pe planetă în 2025”, potrivit CNN.

Centrul Național pentru Uragane al SUA (NHC) a emis o avertizare fără precedent: „Melissa are potențial catastrofal și poate provoca distrugeri structurale totale, mai ales în zonele de coastă și în regiunile montane ale Jamaicăi”.

Furtuna a făcut deja șapte victime în nordul Caraibelor, înainte de a se apropia de Kingston, capitala țării.

Guvernul jamaican a emis luni seara ordine de evacuare obligatorie pentru comunitățile din sud și din zonele de coastă expuse. Locuitorii au fost îndemnați să se adăpostească în zone mai înalte sau în centre special amenajate.

„Rămâneți în adăposturile sigure. Până marți sunt așteptate inundații catastrofale și alunecări de teren masive. Neadoptarea de măsuri imediate poate duce la pierderi semnificative de vieți omenești”, a transmis Centrul Național pentru Uragane.

Cu toate acestea, o parte dintre localnici refuză să plece. În Port Royal, mic oraș istoric aflat în extremitatea peninsulei din fața capitalei, rezidenții au ales să rămână în casele lor.

„Să evacuăm? Nu, nu. De când știu ce sunt uraganele, nu am părăsit niciodată acest loc. Chiar dacă ar fi de categoria șase, nu m-aș mișca”, a spus pentru AFP Roy Brown, un instalator local.

O altă locatară, Jennifer Ramdial, stabilită acolo de peste 30 de ani, spune că „nu vrea să plece” din cauza condițiilor precare din adăposturile statului.

În capitala Kingston, străzile sunt aproape goale. Aeroportul internațional Norman Manley a fost închis încă de sâmbătă, iar porturile comerciale și școlile au fost suspendate.

„Suntem foarte îngrijorați. Cea mai puternică furtună de pe planetă lovește tocmai acel punct minuscul de pe harta lumii”, a declarat pentru CNN Steve Dunn, proprietarul unui mic magazin de feronerie.

Dunn a decis să își țină magazinul deschis pentru ca oamenii din cartier să își poată procura plăci, scânduri și lanterne înainte de impact.

„Oamenii vin să cumpere tot ce pot – scotch, cuie, baterii. Panica e reală. Toată lumea încearcă să-și protejeze casele, dar știi că în fața unui monstru ca Melissa, scândurile nu te pot salva.”

Potrivit NHC, Melissa se deplasează lent, cu o viteză de doar 4 km/h spre nord-vest, fapt care amplifică durata și intensitatea precipitațiilor.

Meteorologii avertizează că fenomenul va aduce ploi torențiale continue, valuri de peste șase metri înălțime și rafale ce pot distruge clădiri întregi.

Specialiștii compară uraganul Melissa cu Katrina (2005) și Maria (2017), ambele fiind furtuni de categoria 5 care au provocat mii de victime în SUA și Caraibe.

„Vânturile distructive ale ochiului uraganului pot provoca prăbușiri de structuri și întreruperi prelungite ale curentului și comunicațiilor”, a precizat NHC într-un comunicat.

Conform prognozelor, Melissa va atinge Cuba în noaptea de marți spre miercuri, urmând să afecteze ulterior Bahamas, Turks și Caicos.

Autoritățile cubaneze au activat planul național de urgență, închizând porturile, școlile și toate zborurile interne.

„Se anticipează pagube severe la infrastructură și posibile pierderi de vieți omenești. Recomandăm tuturor cetățenilor să nu iasă din case până la trecerea completă a uraganului”, au transmis reprezentanții Defensă Civilă Cubaneză.

În Jamaica, uraganele nu sunt o noutate, dar intensitatea Melissei depășește tot ce a cunoscut insula până acum. Locuitorii își amintesc de Beryl, furtuna devastatoare din 2024, care a produs pagube de sute de milioane de dolari.

„Jamaicanii nu sunt genul de oameni care fug. Dacă o fereastră se sparge, o repară. Dacă vântul le ia acoperișul, pun altul. Dar Melissa nu e un uragan obișnuit”, spune Jamal Peters, angajat al Grand Hotel Excelsior din Port Royal.

Furtuna Melissa este, potrivit datelor meteorologilor, cel mai puternic uragan format în Atlantic în 2025. În timp ce rafalele depășesc 280 km/h și marea se ridică peste 6 metri, autoritățile se tem de ce e mai rău: pierderi de vieți omenești și distrugeri de proporții istorice.