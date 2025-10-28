Social

Atenționare MAE pentru cetățenii români. Jamaica, Cuba și Bahamas, lovite de uraganul Melissa

Ministerul Afacerilor Externe. Sursa foto: mae.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează că autoritățile naționale din Jamaica au activat starea de urgență ca urmare a uraganului Melissa, fenomen meteorologic care afectează în prezent mai multe zone ale insulei și se va extinde către Cuba și Uniunea Bahamas. Cetățenii români sunt sfătuiți să respecte indicațiile autorităților locale și să urmărească evoluția uraganului prin surse oficiale.

MAE recomandă atenție sporită în zonele afectate de uragan

Autoritățile jamaicane au emis ordine de evacuare pentru populația din Port Royal și Kingston, Portland Cottage și Rocky Point din Clarendon, Old Harbour Bay, St. Catherine, precum și Taylor Land, Bull Bay, New Haven și Riverton City, St. Andrew.

MAE a explicat importanța respectării instrucțiunilor autorităților locale și a consultării paginilor oficiale care monitorizează evoluția uraganului, Institutul Național de Meteorologie din Jamaica, Tropical Storm Melissa – Jamaica Information Service și Centrul Național al Uraganelor din SUA.

Republica Cuba se află sub alertă din cauza uraganului Melissa

În Republica Cuba, starea de urgență vizează centrul și estul insulei, inclusiv provinciile Camaguey, Las Tunas, Holguin, Granma, Santiago de Cuba și Guantanamo, precum și provinciile centrale Ciego de Avila și Sancti Spiritus. Fenomenul meteo este estimat să ajungă în Cuba în zilele de 28 și 29 octombrie, urmând să se deplaseze către Uniunea Bahamas.

Uragan

Uragan. Sursa foto: Pixabayan

Autoritățile din Bahamas au ordonat evacuarea locuitorilor din insulele Inagua, Acklins, Crooked, Mayaguana și Ragged. MAE recomandă cetățenilor români respectarea instrucțiunilor locale, inclusiv în caz de evacuare, și consultarea paginilor instituțiilor specializate: Institutul Național de Meteorologie din Cuba, Departamentul de Meteorologie din Bahamas și Centrul Național al Uraganelor din SUA.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) oferă suport permanent românilor aflați în zonele vizate

MAE reamintește cetățenilor români aflați, care urmează să tranziteze sau intenționează să călătorească în Jamaica, Cuba sau Bahamas să urmeze cu strictețe indicațiile autorităților locale.

Pentru situații deosebite sau urgențe, Ambasada României la Havana asigură asistență prin numărul de telefon de permanență +53/52868386.

 

