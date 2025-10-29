Jamaica, paralizată de uraganul Melissa. Rafale de 300 km/h și distrugeri masive

Uraganul Melissa a lovit marți după-amiază coasta de sud-vest a Jamaicăi, devenind unul dintre cele mai puternice cicloane înregistrate vreodată în Oceanul Atlantic.

Potrivit datelor meteorologice, furtuna a atins categoria 5, cu viteze ale vântului de până la 185 mile pe oră (aproximativ 295 km/h). Națiunile Unite au catalogat evenimentul drept „furtuna secolului”.

Conform informațiilor furnizate de CNN și Associated Press, uraganul a atins uscatul în jurul orei 13:00 (ora locală) și a traversat aproape întreaga insulă înainte de a se îndrepta spre nord-est, înapoi spre mare, în cursul serii.

Autoritățile jamaicane au închis toate aeroporturile și au impus măsuri stricte de siguranță. Potrivit Reuters, aproximativ 25.000 de turiști au rămas blocați pe insulă, în timp ce localnicii au fost îndemnați să se adăpostească în centre de urgență sau în locuințe sigure.

„Este o situație catastrofală așteptată în Jamaica”, a declarat Anne-Claire Fontan, specialistă în cicloane tropicale din cadrul Organizației Meteorologice Mondiale a ONU.

Please give any prayers for Jamaica 🇯🇲🙏 Hurricane Melissa, one of strongest landfall hurricanes in world history with winds up to 180 mph and gusts reaching 225 mph is devastatingly destroying everything 💔 At a loss for words at this point. Stay safe, Jamaica. ❤️🙏#Prayers… pic.twitter.com/HXWPPcZpUI — Svrge 👑 (@kingsvrge_) October 28, 2025

„Pentru Jamaica, va fi furtuna secolului, cu siguranță”, a adăugat ea.

Meteorologii au estimat precipitații de până la 40 de inci (aproximativ 100 cm) și valuri de furtună de până la 13 picioare (4 metri).

Peste jumătate din rețeaua de electricitate a fost afectată, iar conexiunile la internet au fost întrerupte în numeroase regiuni înainte ca uraganul să ajungă la țărm.

Imagini difuzate de agențiile internaționale au arătat străzi transformate în râuri, acoperișuri smulse și clădiri avariate. În Kingston, capitala țării, rafalele de vânt au provocat distrugeri semnificative în zonele rezidențiale și industriale.

De asemenea, autoritățile au avertizat locuitorii din zonele de coastă să fie atenți la animale sălbatice deplasate de ape, inclusiv crocodili proveniți din mlaștinile din sudul insulei.

Până marți seara, CNN a confirmat trei decese cauzate direct de furtună, însă numărul victimelor ar putea crește pe măsură ce echipele de intervenție ajung în zonele izolate.

După ce a părăsit Jamaica, Melissa s-a deplasat spre nord, atingând coasta de sud-est a Cubei în cursul nopții de marți spre miercuri.

Hurricane Melissa. Strongest storm on Earth this year. Tied for strongest landfall intensity (185 mph cat5) with Dorian and Labor Day Hurricane of 1935 in Atlantic Basin. pic.twitter.com/JVZgS64k2L — Jen Carfagno (@JenCarfagno) October 28, 2025

Meteorologii Fox Weather au anunțat că uraganul ar putea aduce acolo rafale de peste 130 mph și valuri de furtună de până la 12 picioare.

În Cuba, au fost deja lansate ordine de evacuare obligatorie pentru zonele de coastă. Până miercuri dimineață, furtuna urma să se îndrepte spre Bahamas, unde se așteaptă rafale de aproximativ 100 mph și ploi de până la 25 cm.

Conform Fox Weather, Melissa se află la egalitate cu uraganul din Ziua Muncii din 1935 — ambele având viteze maxime de 185 mph și o presiune atmosferică minimă de 892 milibari. Meteorologul Greg Diamond a explicat că o presiune mai mică indică un sistem mai intens, confirmând astfel severitatea excepțională a furtunii.

Potrivit specialiștilor, doar uraganul Allen din 1980, care a atins viteze de 190 mph, a fost mai puternic în istoria măsurătorilor din Atlantic.

Melissa este considerată cel mai grav eveniment meteorologic care a lovit vreodată Jamaica, depășind uraganul Gilbert din 1988, care a devastat o cincime din infrastructura insulei.