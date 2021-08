Jador a comis-o de față cu toată lumea, pe scenă. Manelistul riscă dosar penal

Jador ar putea fi cercetat penal pentru distrugere dat fiind că la unul dintre concertele pe care le-a susținut, comis o faptă care asimilată unei posibile infracțiuni.

Manelistul a dezvăluit, de curând că a rupt o bancnotă de 100 de lei, în timpul unei cântări, agasat de un individ. Acesta insista ca artistul să facă o dedicație și-l împiedca să cânte.

„Oameni buni, am văzut foarte multe tiktok-uri în care eu am refuzat bani, în care eu am spus că nu vreau să mai cânt pentru bani… Am rupt chiar 100 de lei pentru că cineva insista foarte mult cu bani, nu mă lăsa în pace, nu mă lăsa să cânt și să-mi fac programul, i-a luat un copil bănuții și i-am dat tot ce mai aveam în buzunar, la copii acolo, copiii care mă ascultau, care erau cu părinții”, a relatat Jador, conform wowbiz.ro.

Jador, nemulțumiți de coportamentul tinerilor de la petreceri

Jador s-a arătat nemulțumit de comportamentul spectatorilor din ziua de astăzi care nu se mai distrează și nu mai dansează pe melodiile sale. În loc să o facă, spectatorii îl urmăresc cu telefonul, ca să-l filmeze, sau îi oferă bani pentru dedicații.

„Ce voiam să zic e că nu am ajuns și că n-o sa mă gândesc niciodată în viața mea că am ajuns… eu am refuzat banii respectivi pentru că toata lumea stă cu bani pe tine, toata lumea stă cu telefonul pe tine, dar nimeni nu mai dansează așa cum se făcea odată. Nu știu cum să va zic, eu cânt de când eram mic și toata lumea dansa, nimeni nu stătea cu telefonul pe tine…”, a povestit Jador pe Instagram.

Jador este unul dintre cei apreciați cântăreți de manele, având milioane de vizualizări în mediul online. Manelistul este chemat să cânte și la o mulțime de evenimente, petreceri, nunți sau botezuri.

Distrugerea de monedă este infracțiune

Chiar dacă a făcut-o la nervi, pentru a scăpa de cel care îl împiedica să-și susțină cîntarea, Jador riscă să fie cercetat penal. Gestul de a rupe o bancnotă l-ar putea costa închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda, conform noului cod penal.

Atunci când a bancnota de 100 de lei, Jador a comis o posibilă infracțiune, dat fiind că banii nu reprezintă un bun personal ci fac parte din masa monetară a țării.

„Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a unui bun aparținând altuia ori împiedicarea luării măsurilor de conservare sau de salvare a unui astfel de bun, precum și înlăturarea măsurilor luate se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”, se arată la articolul 253 alin 1 Cod Penal.