Ella Tina dezvăluie detalii importante din relația cu Jador. Fosta iubită a fostului Faimos de la Survivor România 2021 a mărturisit într-un interviu oferit Antena Stars că manelistul a făcut-o de multe ori de râs în public. Mai mult decât atât, ea susține că Jador i-a îngreunat intenționat parcursul profesional.

Vedeta nu cunoaște motivul despărțirii

Ella Tina a spus că Jador este un partener extrem de gelos, aspect care influențează negativ relațiile sale cu femeile. Vedeta a spus că niciodată nu a putut fi doar prietenă cu artistul muzical. Nu știe, însă, ce a dus la despărțirea dintre ei doi.

„Noi niciodată n-am putut fi prieteni. De câte ori am încercat să fim prieteni se termina cu relație. Noi ne întâlneam, vorbeam o oră și tot ajungeam să ne iubim. A fost ceva frumos, dar din păcate gelozia, invidia, orgoliul … nu știu ce a fost la mijloc”, a spus Ella. Un alt om în fața camerelor TV Bruneta a mai dezvăluit că Jador adoptă o altă imagine când se află în atenția camerelor televiziunii. Artistul are, se pare, mai multe măști. Ella Tina spune că manelistul a făcut-o de multe ori de râs în public. „Nu am înțeles de ce se schimbă când vede televiziunea. Când se aprinde o cameră omul ăsta se schimbă. Poate că voi fi blamată, dar asta este povestea mea și ceea ce am trăit eu cu el. Eram în stare să renunț la familia mea pentru el, dar el m-a făcut de râs de multe ori în fața lumii, pentru că el susținea niște iluzii din capul lui în public”, s-a exprimat vedeta. Jador i-a îngreunat vedetei parcursul profesional Ella Tina a mai vorbit în interviul acordat televiziunii despre cariera sa de cântăreață. Conform declarațiilor brunetei, Jador a intervenit pentru a stopa mai multe proiecte muzicale ale sale. Vedeta acuză că a pierdut mulți bani din cauza lui Jador. “Un om când ajunge la succes sau când are o anumită sumă de bani, niciodată nu se satură și e nemulțumit și vrea mai mult. (…) Avea niște reacții față de mine, gelozii, de exemplu. Eu cred că m-a iubit. Nu știu dacă a făcut asta din prea multă protecție sau din prea mult orgoliu. Tu, practic, îmi iei pâinea de multe ori. Este egoist să pui să aleagă între tine și mine”, s-a exprimat artista.

Cine e femeia vieții lui Jador

Se pare că, în ciuda împăcărilor și despărțirilor din cadrul relațiilor sale, Jador a fost cucerit de o femeie pe care nu o va uita niciodată. Chiar dacă nu sunt împreună, cântărețul spune că Georgiana este femeia vieții sale. „Femeia aia este și va fi dragostea vieții mele. Nu suntem împreună. Este cea mai importantă femeie pentru mine. Nu e vreo frumusețe, este o fată drăguță, pe placul meu, dar nu are nici silicoane, nici botox, dar așa o iubesc eu, așa cum e ea.

Nu știu de ce, ne știm de când eram micuți. Am și lucrat împreună, am fost și colegi de facultate. Este o poveste lungă și frumoasă, doi adolescenți care s-au iubit.

Gelozia ei nu ne lasă să fim împreună. Când apar la televizor, fetele sar pe tine, pe ele le interesează că apar la televizor, nici dacă am bani sau dacă sunt băiat bun sau nu.

Există și femei care iubesc bărbatul pentru caracter, nu toate se uită doar după bani. Eu am încercat să fiu foarte cuminte. Îmi scriu multe fete pe Instagram, dar nu am răspuns nimănui. Am încercat să am ceva serios cu ea, dar e geloasă. Era geloasă și înainte, dar nu chiar așa”, a spus Jador într-o emisiune Antena Stars.