„Când făceam câte un gest frumos, tata îmi spunea: ”Să trăiești, să ai casă în București”. Uite că m-a ajutat Dumnezeu să am o casă. Am reușit și eu să am o casă a mea, să am și eu unde să-mi cresc copiii. Mi-am dorit foarte mult să am o casă, oricine își dorește să aibă casa lui. Toți prietenii mei sunt plecați de când erau mici, 17-18 ani, să plece să construiască și ei o casă, să formeze o familie, să creștem, să supraviețuim și uite că Dumnezeu m-a ajutat și pe mine să am o căsuță, una frumoasă chiar. Nu vreau să mă laud cu ea”, a declarat Jador presei.

„Mai vreau o nevastă și mulți copii”

Manelistul a mai dezvăluit că visul lui este să aibă foarte mulți copii, iar pentru acest lucru are nevoie și de o nevastă. „Mai vreau o nevastă și mulți copii. Mama s-a bucurat, visul mamelor e să-și vadă copiii la casa lor și vor nepoți. Cu nepoții e mai greu”, a declarat Jador, potrivit click.ro.

De altfel, mama lui Jador a relatat presei că artistul știe cum e să crești un copil întrucât a crescut într-o familie cu foarte mulți membri. “El îşi doreşte copii, a fost crescut cu fraţi mulţi, ştie cum e să creşti un copil”, a spus mama lui Jador.

Puțină lume știe că părinții lui Jador s-au vindecat de cancer, datorită credinței, cu mai mulți ani în urmă. Doi dintre frații artistului cântă muzică religioasă. Membrii familiei lui Jador sunt înzestrați cu un talent muzical aparte.