Iubire fără margini la Chefi la Cuțite. Maria Barbu: „Faptul că nu merge pentru mine este irelevant. Este tipul de bărbat adevărat”

Maria Barbu și Paul Stănescu sunt împreună de cinci ani, iar de trei luptă pentru a avea o viață de cuplu normală.

„Faptul că nu merge pentru mine este super irelevant. Pentru mine nu contează. Nu, pentru mine nu contează. Pentru mine contează ce fel de bărbat este și cum mă face să mă simt lângă el. E fix genul ăla de bărbat adevărat care te protejează. Te simți safe (n.r. în siguranță). Nu contează că e în picioare, că e în scaun. nu contează

Îl iubesc mult. Mult, mult.”, a mărturisit Maria.

„Mi-am luat o saltea și m-am internat cu el”

Paul Stănescu a avut parte de un accident teribil de motor. Tânărul a intrat direct într-un tir, impact care l-a băgat în comă și, printre altele, i-a fracturat coloana.

„Acum doi ani și puțin am avut un accident rutier de motocicletă. Coloană fracturată. Cinci zile am stat în comă.” a explicat Paul, iubitul Mariei Barbu.

Cu toate că este mai mereu cu zâmbetul pe buze, concurenta Chefi la Cuțite a recunoscut că a trecut prin momente extrem de dificile: „Da. Atunci eram împreună de doi ani și de trei ani suntem așa. Foarte rău. Foarte rău a fost. A fost rău, rău, dar acum e mai ușor de vorbit. Am suferit. Am suferit foarte mult, foarte mult am suferit”

„El a făcut o tromboză înainte sau în timpul operației la coloană pentru că nu i-au administrat la timp anticoagulantul. Nu doar că era să moară în accident, mai era și în risc vital de embolie. Era posibil să moară în orice secundă. Așa ni s-a spus. Mi-a fost foarte teamă. S-a trezit sub ochii mei. L-am văzut când s-a trezit și mi-a cerut să-l pup, dar asta după ce m-a întrebat ce s-a întâmplat cu motocicleta. (n.r. râde)”, a mai dezvăluit tânăra.

Pentru a nu-și lăsa iubitul singur nici măcar o clipă în acele momente dificile, Maria s-a internat în spital pentru aproape o lună.

„Asta știu foarte puțini oameni. Eu m-am internat cu el. Mi-am luat o saltea și am dormit cu el, lângă patul lui și îl rugam noaptea să atârne mâna să pot să-l țin de mână cât timp doarme. Am stat o lună de zile cu el în spital. A fost casa mea acolo și nu regret nicio clipă că am făcut treaba asta, aș face-o la infinit. Nu mă văd fără el! Nu mă văd fără el!”

Cu lacrimi în ochi, impresionată de povestea lor de iubire, Gina Pistol a fost curioasă dacă tânărul și-a luat inima în dinți și și-a cerut partenera în căsători

„Am aflat și eu după că era în plan (n.r. să fie cerută înainte de accident), după accident”, a spus Maria Barbu.

„N-ar renunțat (n.r. la ideea de o cere în căsătorie), doar că încă mai sper că o să mă ridic în picioare, cu toate că doctorii nu-mi dau șanse. Voiam să fac asta fiind în picioare. Din cauza asta am amânat. Probabil că momentul va veni.”, a mărturisit Paul Stănescu.

„Pe unii i-am auzit, alții chiar mi-au spus. Mi-au spus că sunt tânără și că ar trebui să plec, să-mi văd de viața mea. Le-am vis acelor oameni că eu îmi văd de viața mea pentru că el este viața mea. N-aș putea să plec niciodată. N-am plecat când a fost foarte greu, de ce să mai plec acum?”, a explicat Maria Barbu cu lacrimi în ochi.