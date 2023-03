Cine este concurenta de la „Chefi la cuțite” care a cântat alături de Snoop Dog. Este singurul artist român care a avut această șansă

Brigitta Gheorghe, în vârstă de 33 de ani, este una dintre concurentele sezonului trecut „Chefi la cuțite”. Aceasta a făcut parte din echipa lui Cătălin Scărlătescu și a atras atenția încă de la intrarea pe platourile de filmare. Brigitta a decis să se înscrie la show-ul culinar de la Antena 1 pentru că i-a plăcut foarte mult formatule misiunii, dar și cei trei chefi, Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea.

Ea a ajuns să fie una dintre cele mai îndrăgite concurente. Multă lume a vrut să știe ce a făcut Brigitta înainte să intre în bucătăria „Chefi la cuțite”. Fosta concurentă a avut o carieră în industria muzicală, fiind singura româncă care a avut șansa să cânte alături de celebrul rapper Snoop Dog. Brigitta a povestit totul despre această ocazie unică din viața ei.

Când a cântat Brigitta Gheorghe cu Snoop Dog

Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite a fost aleasă să cânte pe melodia „Play me like a violin”, în urma unei preselecții. „Inițial, s-a speculat că va fi un featuring cu Ludacris, dar pe parcurs a ajuns strofa lui Snoop Dogg pe această piesă. Pentru mine este o mândrie să fiu singurul artist român care a colaborat cu Snoop Dogg. Din păcate, nu am comunicat direct cu el, însă, pentru mine, faptul că ne-a ascultat piesa deja înseamnă mai mult decât un vis împlinit”, a spus Brigitta. În ciuda acestei colaborări, tânăra a decis să renunțe la muzică și să își dedice tot timpul pasiunii ei culinare.

Brigitta a mărturisit că a fost percepută greșit în industria muzicală și nu a fost apreciată pentru talentul ei. În cele din urmă ea a decis să renunțe și acum doar scrie versuri pentru melodii. „Ba nu mai răspundeau la telefon cei care trebuiau să termine piesele, ba nu intrau piesele la radio, ba mă trădau unii, ba altii, ba nu se urcau bine piesele pe Youtube, ba îmi dădeau ban, fără motiv, ba eram prea grasă, ba eram prea slabă, ba vorbeam prea cu accent ardelenesc, ba eram prea unguroaică, ba prea plictisitoare, ba eram prea altcineva, ba eram prea eu. Stop! Pauză”, a mai declarat Brigitta.

Noul sezon al emisiunii „Chefi la cuțite” a început de curând. Show-ul culinar va fi prezentat în continuare de Irina Fodor. Premiera a avut loc pe data de 27 martie, de la ora 20:30. Cei trei chefi sunt nerăbdători să cunoască concurenții noi și să le audă poveștile de viață. Sezonul 11 a venit cu noi modificări atât în ceea ce privește concurenții, cât și jurații.