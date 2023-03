Moment inedit în bucătăria „Chefi la cuțite”. Un american din Hawaii, care călătorește de opt ani în jurul lumii, vine să impresioneze

Bucătăria „Chefi la cuțite” se va deschide pentru concurenții care vin să îi impresioneze pe cei trei chefi, Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu. Ei vor trebui să pregătească farfurii gustoase și aspectuoase. În plus, cei trei bucătari profesioniști abia așteaptă să asculte poveștile noilor concurenți. Unul dintre aceștia este un american în vârstă de 41 de ani din Hawaii. El călătorește de opt ani în jurul lumii și a decis să se oprească preț de o perioadă în România.

„Călătoresc de optf ani spre toate colțurile lumii, iar România este o țară pe care mereu am vrut s-o vizitez și nu am apucat până acum. În sfârșit, am ajuns în România, am călătorit în toată țara și voi vedea unde mă duce această aventură”, a spus el. Americanul a mai adăugat că niciodată nu și-a făcut planuri privind călătoriile sale. În plus, el se decide de pe o zi pe altă dacă pleacă sau mai rămâne într-un anumit loc.

Unde a lucrat americanul din Hawaii înainte de a merge înconjurul lumii

„Niciodată nu-mi fac planuri. Pot pleca mâine, pot sta pentru un an. Fac ceea ce mă face fericit, iar să călătoresc mă face, într-adevăr, fericit. În fiecare zi mă trezesc cu emoția că voi vedea ceva nou. Știu că nu pot face asta pentru totdeauna, dar o s-o fac cât de mult pot”, a povestit americanul. Tânărul din Hawaii le-a povestit chefilor și unde a lucrat înainte să călătorească în jurul lumii.

„Am lucrat câțiva ani în armată, am fost parașutist înainte de a începe să călătoresc. Acum fac orice slujbă ciudată! Armata mi-a schimbat viața. Nu știam prea multe despre lume și am fost aruncat în mijlocul ei foarte repede”. În ceea ce privește parcursul său competițional, americanul este sigur că îi va impresiona pe jurați. El consideră că preparatele sale din Hawaii sunt cele mai bune din lume. „Sunt Zeus în bucătărie!”, a mai spus concurentul, potrivit Libertatea.