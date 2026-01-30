Sport

Istoria Campionatului Mondial. Marea echipă a Ungariei, un eșec de pomină în Elveția - 1954

Istoria Campionatului Mondial. Marea echipă a Ungariei, un eșec de pomină în Elveția - 1954FIFA Sursa: AIPS Media
Campionatul Mondial din 1954 a fost organizat de Elveția. O țară ce nu a fost afectată de Al Doilea Război Mondial și care putea să onoreze rigorile competiției din acele vremuri. 16 naționale au luat startul, iar România a lipsit, la fel ca și ediția precedentă.

Mondialul la care a strălucit Ungaria și au câștigat nemții

Pentru a ajunge în „Țara Cantoanelor”, tricolorii” au jucat în preliminarii, într-o grupă din care au mai făcut parte Bulgaria și Cehoslovacia. Românii s-au descurcat cu primul adversare, pe care l-au învins acasă, cu 3-1, și în deplasare, cu 2-1. Dar, cehoslovacii s-au impus în fața naționalei noastre cu 2-0 acasă și 1-0 la București.

Țara gazdă și Uruguayul, deținătoarea trofeului, s-au calificat din oficiu. Au mai fost 14 locuri, acordate: 11 pentru Europa. 1 pentru America de Nord, 1 pentru America de Sud și 1 pentru Asia.

sursa: FIFA

Marea victorie din faza grupelor

Echipele au fost împărțite în grupe de câte patru, iar primele două clasate au ajuns în sferturile de finală. În fiecare grupă erau două formații cap de serie, care nu jucau între ele. Mare forță a acelor ani era reprezentativa Ungariei. Maghiarii au ieșit lejer din grupă, după ce au învins Coreea de Sud cu 9-0 și RFG-ul cu 8-3.

În sferturile de finală s-a înregistrat meciul cu cele mai multe goluri din istorie turneului final. Austria a trecut de Elveția cu scorul de 7-5. Tot în acea fază, ungurii au trimis Brazilia acasă, după o victorie cu 4-2. Maghiarii și-au continuat marșul către trofeu și în semifinale au câștigat confruntare cu Uruguayul, campioana en-titre, scor 4-2 după prelungiri.

O finală de poveste

Marea finală, disputată la Berna, a adus față în față Ungaria și RFG-ul și avea să rămână în istorie. Diferența de valoare era uriașă, iar mărturie stătea victoria din grupe a ungurilor, scor 8-3. Ei au și condus cu 2-0 încă din minutul 8. Dar nemții au întors fantastic și au marcat de trei ori în minutele 10, 18 și 84.

Cu 11 goluri, maghiarul Sandor Kocsis a fost golgheterul competiției.

