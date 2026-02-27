Sport

Istoria Campionatului Mondial - 2022. Lionel Messi a trăit cu Argentina ultimul mare vis în fotbal

Sursa foto: Wikipedia
Găzduirea Campionatului Mondial din 2022 a fost atribuită Qatarului, o țară minusculă, bogată, și care nu s-a uitat la bani atunci când a venit vorba despre investiții în infrastructură. Pentru prima dată, turenul a ajuns în Golful Persic și a avut nenumărați critici. Probleme au fost cu zecile de decese ale muncitorilor care au lucrat la construirea stadioanelor. Dar și cu regimul închistat și, consiiderat de unii, retrograd, al țării.

Conform tradiției începute după Mondialul din Franța - 1998, echipa națională a României a ratat calificarea. „Tricolorii” au terminat pe locul al 3-lea în grupă, în urma Germaniei și Macedoniei de Nord, dar deasupra Armeniei, Islandei și Liechtensteinului.

Trei naționale au strălucit în Qatar. Argentina a devenit campioană mondială pentru a treia oară, după succesele din 1978 și 1986. A fost marele vis al lui Lionel Messi, care avea nevoie de ultimul mare trofeu ce-i lipsea în fotbal. A doua națională care a impresionat a fost cea a Franței. Naționala din Hexagon a ajuns în finală și ar fi putut să câștige trofeul pentru a doua oară la rând.

Campionatul Mondial de fotbal

Campionatul Mondial. Sursa foto: FIFA

Marocul a fost revelația turneului

Marocul a reușit cea mai mare performanță a unei echipe africane în istoria World Cup. „Leii din Atlas” au câștigat o grupă cu Croația, Belgia și Canada, au trecut în „optimi” de Spania (0-0 și 3-0 a loviturile de departajare), în „sferturi” de Portugalia (1-0), iar în semifinale au cedat contra Franței, scor 0-2. În finala mică, marocanii au pierdut cu Croația, scor 1-2.

Argentina a debutat catastrofal, cu o înfrângere în fața Arabiei Saudite (1-2). „Pumele” și-au revenit și au câștigat grupa din care au mai făcut parte Polonia și Mexic. Au urmat victorii cu Australia (2-1), Olanda (2-2 și 4-3 după loviturile de departajare și Croația, 3-0.

Cea mai spectaculoasă finală din istorie

Despre finala Argentina - Franța se poate spune că a fost cea mai spectaculoasă din istoria Mondialelor. Sud-americanii au condus cu 2-0, goluri marcate de Messi (23 - penalty) și Di Maria. Francezii au revenit incredibil în final și au egalat: Mbappe (80 - penaly) și 81. În prelungiri, Messi a mai marcat o dată (108), Mbappe a mai transformat un penalty (118). La loviturile de departajare, Argentina s-a impus cu 4-2.

Cu 8 goluri Kylian Mbappe a fost golgheterul competiției.

