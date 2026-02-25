Istoria Campionatului Mondial - 2014. A doua mare tragedie trăită de brazilieni pe teren propriu

Campionatul Mondial din 2014 a revenit în Brazilia, țară care respiră fotbal prin toți porii. Nu a fost o veste prea bună pentru toții locuitorii din „Țara Cafelei”, care au considerat că miliardele de dolari investite pentru acest eveniment puteau fi investite în dezvoltare și sprijin social. Boemia de la ediția din 1950 găzduită de Brazilia a luat locul pragmatismului popular.

Printre cele 32 de echipe care au participat la turneul final nu s-a numărat și naționala României. La fel ca și azi, fotbalul autohton era la pământ și resemnat, cu puseuri de indignări sterile după ratările calificărilor. „Tricolorii” au încheiat pe locul al 2-lea într-o grupă cu Olanda, Ungaria, Turcia, Estonia și Andorra. Formația pregătită de Victor Pițurcă a jucat „o dublă” de baraj cu Grecia, a pierdut cu 1-3 în deplasare, a remizat acasă, scor 1-1, și a ratat prezența la World Cup.

La ediția din 1950, pe teren propriu, Brazilia a pierdut titlul mondial, după ce a fost învinsă pe „Maracana” de Uruguay, scor 1-2. Gazdele aveau nevoie de un egal și au condus cu 0-1. A fost doliu național. Așa că în 2014 s-a vorbit despre o revanșă. A unei naționale care mai întotdeauna a plecat, teoretic, cu prima șansă la câștigarea Cupei Mondiale.

Însă, în 2014, brazilienii au avut parte de una dintre cele mai slabe generații din istorie. Naționala nu a impresionat, dar a ajuns până în semifinale. Acolo unde a dat peste Germania. Meciul de la Belo Horizonte avea să se sfârșeacă dramatric pentru gazde. O înfrângere cu 1-7, o umilință fără precedent la turneele finale, cel mai șocant rezultat din istorie. Rușinea a fost totală, iar brazilienii au pierdut fără drept de apel și finala mică, scor 0-3 cu Olanda.

Șocuri au fost mai întâi în faza grupelor. Spania, deținătoarea trofeului, a plecat acasă după 1-5 cu Olanda, 0-2 cu Chile și 3-0 cu Australia. Italia și Anglia au fost eliminat tot din grupe de Urugay și de Costa Rica.

Finala de pe „Maracana” a adus față în față două cunoștințe vechi: Germania și Argentina. Nemții s-au impus în prelungiri, scor 1-0, gol marcat de Mario Gotze în minutul 113.

Golgheterul competiției a fost columbianul James Rodriguez - 6 reușite, o stea trecătoare, care nu s-a impus ulterior în fotbalul mare, la Real Madrid sau Bayern Munchen.