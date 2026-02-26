Istoria Campionatului Mondial - 2018. Franța a cucerit al doilea titlu în Rusia

Campionatul Mondial din 2018 a fost găzduit de Rusia, evenimentul fiind una dintre ambițiile liderului de la Kremlin, Vladimir Putin. Au existat acuzații de corupție, de voturi cumpărate cu sume uriașe, pentru ca turneul să ajungă în premieră în această țară. Un World Cup care a rămas tot la formula cu 32 de echipe, printre care nu s-a numărat și naționala României.

„Tricolorii” au terminat pe locul al 4-lea grupa din calificare, sub Polonia, Danemarca și Muntenegru, peste Armenia și Kazahstan. Avea să fie turneul Franței, naționala care a cucerit al doilea titlu suprem, după cel din 2018. O mare performanță și pentru Didier Deschamps, care a devenit campion mondial și ca jucător, și ca selecționer.

Francezii și-au câștigat grupa, 2-1 cu Australia, 1-0 cu Peru și 0-0 cu Danemarca. Apoi, în „optimi”, într-un meci extrem de atractiv, „cocoșii galici” i-au elimiant pe argentinieni, scor 4-3. A urmat victoria contra Uruguayului, din „sferturi”, 2-0, și semifinala cu Belgia, câștigată cu 1-0. Finala cu Croația a fost una peste nivelul obișnuit al unui joc cu asemenea miză. Francezii au câștigat cu 4-2 și au ridicat trofeul.

Croații au fost revelația turneului, având un parcurs de excepție. Ex-iugoslavii și-au câștigat grupa cu Argentina, Nigeria și Islanda, au trecut în „optimi” de Danemarca (1-1 și 3-2 după loviturile de departajare), de Rusia în sferturile de finală (2-2 și 4-3 după loviturile de departajare) și de Anglia în semifinale, 2-1 după prelungiri. A fost turneul la care a impresionat Luka Modrici, croatul reușin să câștige în 2018 „Balonul de Aur”.

După două turnee la care nu a trecut de grupe, 2010 și 2014, Italia a reușit contrapefromanța de-a nu ajunge în Rusia. Acolo unde a fost prezentă în premieră, Islana, o națională care jucase „sferturi” la Euro 2016. Nordicii au produs un șoc în primul meci, după ce au remizat cu Argentina, scor 1-1. Apoi, au fost învinși de Nigeria (0-2) și de Croația (1-2). Debutantă a fost și naționala din Panama, care a terminat cu 0 puncte într-o grupă cu Anglia, Belgia și Tunisia.

Cu 6 goluri marcate, englezul Harry Kane a gost golgheterul turneului.