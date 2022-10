Irina Columbeanu calcă pe urmele mamei sale. Fata lui Irinel, siluetă de top model

Ultima poză postată chiar de ea pe Instagram o înfățișează într-o rochie de seară care îi pune în evidență trăsăturile mlădioase, moștenite cel mai probabil de la mama sa. Astfel că nu de mirare că fotografia a obținut câteva mii de like-uri în timp record. La cei 15 ani, Irina are deja 156 de mii de followeri și este abia la început de drum, având în vedere că nu e foarte activă pe paginile de socializare, asta pentru că se ocupă de școala, mai ales că de câțiva ani s-a mutat în America.

Irinuca Columbeanu calcă pe urmele mamei sale, Monica

Ea stă acum alături de mama ei, și cel mai probabil îl așteaptă și pe tatăl ei, Irinel în vacanță de Crăciun. Dezvăluirea a fost făcută chiar de tatăl Irinei, care a explicat că a vorbit cu ea și ca plănuiesc să-și petreacă sărbătorile împreună, însă nu a apucat să îi transmită și Monicăi intențiile lui. Irinel Columbeanu și Monica Gabor au divorțat în urmă cu 7 ani și deși la început relațiile dintre ei au fost tensionate cu timpul totul s-a reașezat. Acum, cei doi foști parteneri comunică excelent de dragul fiicei lor. După ce afaceristul a intrat în faliment, au existat numeroase speculații legate de faptul că fosta doamnă Columbeanu i-ar fi propus să meargă în America pentru a-l ajuta să depășească impasul financiar.

O relație de mulți ani cu Mr. Pink

Cert este ca Monica este acum într-o relație de mai mulți ani cu Mr. Pink, un afacerist chinez, celebru în America și cu foarte mulți bani. Monica a povestit în trecut că Mr. Pink este extrem de atent cu fiica ei și chiar se comportă cu aceasta ca un adevărat tată. Irina are peste Ocean și un frate vitreg. Partenerul mamei ei are in fiu din căsătoria anterioară pe nume Anthony.