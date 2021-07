Comandantul șef al Forțelor Armate iraniene este Ali Khamenei. Ca și în cazul altor state, există două armate: armata iraniană, loială țării și IRGC, care este loială regimului și spiritului revoluționar. În 2013, Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale a evaluat forțele terestre iraniene ca fiind formate din 350.000 de soldați activi, inclusiv 130.000 de profesioniști și 220.000 de recrutați.

Aceste trupe sunt organizate în patru divizii blindate, două divizii de infanterie mecanizată, patru divizii de infanterie ușoară, șase grupuri de artilerie, două forțe speciale, o brigadă aeriană și un număr necunoscut de unități de aviație.

Sancțiunile occidentale și embargourile de arme îndreptate împotriva Iranului au creat un vid pe care industria națională a armelor s-a străduit să o umple. Astăzi, Iranul deține un complex militar-industrial, chiar dacă nu este de ultimă generație.

IRGC, un corp egal Forțelor Terestre, are propriile capacități. Acesta protejează regimul teocratic și are mai puține capacități militare decât armata iraniană obișnuită. Miliția paramilitară Basij este o forță care are menirea de a proteja regimul. Basij a acționat într-un mod infam în războiul Iran-Irak, trimițând băieți tineri și bătrâni pentru a lupta împotriva Irakului. În prezent, este descrisă ca o combinație între poliție politică și organizație militară, de patru până la cinci milioane de oameni, care ține departe disidenții și păzește regimul.

Forța Specială a Iranului

Cea mai importantă parte a IRGC este Forța Quds, compusă din cincisprezece până la treizeci de mii dintre cele mai bune trupe, oferind regimului o capacitate de război neconvențională, similară Forțelor Speciale ale Statelor Unite din jurul anului 1967. Forța Quds acționează alături de actori precum Hezbollah, oferind instruire, arme și sprijin.

Dimensiunea Iranului, atât din punct de vedere geografic, cât și al populației, este un factor de descurajare pentru o invazie. În condițiile în care Irakul se luptă pentru propria supraviețuire, forțele terestre ale Teheranului asigură frontierele și mențin sistemul de guvernare existent. O finanțare mai mare și un scop precis ar putea transforma Iranul într-o putere terestră dominantă din Orientul Mijlociu, a spus National Interest.