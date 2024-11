Monden Surpriză de proporții la Vocea României. Jurații nu se așteptau la așa ceva







În această seară, încep confruntările la Vocea României, PRO TV. Doi concurenți din aceeași echipă vor urca pe scenă și vor cânta, dar doar unul va merge mai departe. Cel eliminat poate fi salvat de un alt antrenor. În această seară, atât concurenții, cât și jurații vor avea parte de multe surprize.

Surprize mari la Vocea României

Gina Pistol, soția lui Smiley și prezentatoare MasterChef, va veni pe scenă alături de Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu. Aceștia vor cânta cu jurații și îi vor încânta pe telespectatori cu momentul lor.A fost o surpriză foarte gustoasă… A fost așa de intens momentul că mi-a lăsat gura apă”, va fi reacția Irinei Rimes. Și ceilalți jurați rămâne surprinși.

Nu e pentru prima dată când cântă împreună

Nu este, însă, pentru prima dată când Gina Pistol și Smiley împart scena. Cei doi au mai cântat împreună în 2022, la un concert susținut de artist la Sala Polivalentă din București. Atunci, aceștia au cântat „Ne vedem noi” – o melodie compusă de Smiley în timpul pandemiei.

Gina Pistol a avut emoții uriașe

După concertul de la Sala Polivalentă, Gina Pistol a spus că a avut mari emoții pentru că nu a mai cântat niciodată în fața unui public atât de numeros.

„Am fost într-o mare de emoții. În primul rând pentru că am fost alături de Smiley pe scenă, pe o piesă foarte importantă pentru noi, pe care de obicei plâng fără să mă vadă nimeni, apoi pentru că eu nu sunt cântăreață și nu am mai cântat niciodată, mai ales în fața unui public atât de numeros. Mereu am trăit intens concertele lui Andrei, însă până acum tremuram, cântam și dansam în backstage, astăzi pot spune că a fost copleșitor să simt toate emoțiile din plin, pe scenă”, a spus Gina Pistol după momentul de la Sala Polivalentă.