International Proiectul imperialist hegemonic URSS 2 și cel mai dramatic scenariu pentru Republica Moldova







Experți în geopolitică din România, Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Turcia, Belarus, Polonia, precum și reprezentanți ai corpului diplomatic s-au întrunit, recent, la primul eveniment internațional din țară, dedicat analizării recentelor alegeri din Republica Moldova, Georgia și SUA. Ediția a VIII-a a Conferinței Internaționale „Marea Neagră după marile alegeri”, organizată, în Constanța, de Asociația „Casa Mării Negre / Black Sea House”, ne oferă tabloul veridic al ultimelor evenimente de importanță globală.

După Ucraina – Republica Moldova și Georgia, ținte directe ale Moscovei

„Moscova pune în scenă un vast proiect imperialist hegemonic – URSS 2, al cărui debut îl reprezintă tentativa de vasalizare a Ucrainei, cu posibil efect de domino asupra tuturor fostelor republici sovietice. Invazia pe scară largă asupra țării vecine reprezintă doar prima etapă a acestui proiect neo-sovietic. Războiul hibrid de proporții al Moscovei asupra Republicii Moldova și Georgiei demonstrează că, cel mai probabil, aceste țări reprezintă ținte directe ale Moscovei în acest proiect hegemonic.

Moscova intenționează să readucă Republica Moldova și Georgia în sfera sa de influență, prin vasalizarea acestora. Ocuparea de noi teritorii și crearea premiselor pentru crearea și menținerea pe termen lung a unor regimuri politice pro-ruse ar fi alte metode aplicate. Republica Moldova se află în meniul imperialist hegemonic al Moscovei și totodată în planurile de ocupare de noi teritorii în spațiul fostei URSS”, a declarat diplomatul, profesorul universitar dr. Dorin Popescu, președintele Asociației „Casa Mării Negre / Black Sea House”.

Scenariul cel mai dramatic pentru Republica Moldova: posibila înaintare terestră a forțelor ruse, pe flancul sudic al Ucrainei

Experții avertizează că în regiunea extinsă a Mării Negre, vor continua și se vor intensifica acțiunile ostile ale Federației Ruse de inhibare a „visului european” al țărilor și popoarelor din regiune. „Scenariul cel mai dramatic pentru Republica Moldova îl reprezintă posibila înaintare terestră a forțelor ruse pe flancul sudic al Ucrainei. Ne referim la realizarea de ocupări teritoriale succesive la litoralul nord-vestic al Mării Negre, ocuparea întregului litoral al Ucrainei și ocuparea succesivă a părților costiere ale regiunilor ucrainene Nikolaiv, Herson și Odesa, precum și înaintarea acestor trupe, până la frontiera cu Republica Moldova, de-a lungul acestui aliniament.

În momentul de față, Moscova nu dispune de resursele atingerii acestor obiective în cadrul actualei faze militare active a invaziei”, atrage atenția Dorin Popescu. Diplomatul susține că există indicii solide privind riscul ca, în cazul în care trupele ruse ar reuși această înaintare, proiectul imperialist al Federației Ruse să includă ocuparea întregului teritoriu al Republicii Moldova, nu doar a raioanelor transnistrene necontrolate de autoritățile constituționale.

Scenariul de rezervă pentru raioanele transnistrene

Dorin Popescu afirmă că un scenariu de rezervă îl reprezintă posibilitatea utilizării contingentelor militare (rusești și locale) din raioanele transnistrene, pentru a-și crea condiții militare favorabile unei intervenții directe. „Acest scenariu însă ar putea fi activat, tot în cazul în care armata rusă ar obține înaintări semnificative pe frontul din sudul Ucrainei. Scenariile descrise se articulează, cel mai probabil, pe termen mediu.

Pe termen scurt, Federația Rusă este interesată maximal de crearea premiselor pentru o victorie a forțelor politice pro-ruse la alegerile parlamentare din Republica Moldova, în 2025. Războiul hibrid asupra Republicii Moldova va continua și se va intensifica în acest sens, direct sau prin interpuși, precum Ilan Șor. Moscova va testa și aplica, în continuare, largi scheme de manipulare a cetățenilor și de corupere a acestora”, consideră președintele Asociației „Casa Mării Negre / Black Sea House.”

Alegerea unui Parlament pro-european în Republica Moldova, în 2025, eșec de natură strategică pentru Moscova

Potrivit specialiștilor, mașina rusească de propagandă și de dezinformare va fi turată la maximum. Alegerea unui Parlament pro-european, în 2025, ar crea punctul de ireversibilitate a proiectului pro- UE al Republicii Moldova și ar securiza apropierea reală a Chișinăului de Europa, pentru următorii ani. Federația Rusă este pregătită să saboteze, cu orice preț, proiectul european al Republicii Moldova și al celorlalte țări din regiune.

Sacoșele cu ruble rusești, gazul natural, rețelele vaste de agenți de influență, schemele de propagandă, manipulare și dezinformare, precum și amenințarea și șantajul cu agresiuni convenționale, vor fi principalele instrumente ale Moscovei prin care se va încerca inhibarea proiectului european al acestor țări, în opinia experților.

Necesitatea unui mecanism extern de garanții de protecție de o intervenție militară rusească directă

„Autoritățile din Republica Moldova trebuie să pună în practică un vast proces de reforme, care să răspundă multora dintre nevoile cetățenilor, exprimate în mod repetat, în ultimele luni. Recomandăm autorităților de peste Prut să își intensifice dialogul și cooperarea cu ceilalți actori instituționali pro-europeni, politici și civici și să creeze un cadru de dialog pentru coeziunea internă a proiectului european.

În plus, Republica Moldova are nevoie de un mecanism extern de garanții de securitate, care să o protejeze de o intervenție militară rusească directă. Partenerii strategici externi trebuie să o protejeze de agresiuni directe de tip militar ale Federației Ruse. România are un rol crucial în această privință. Țara noastră trebuie să construiască o viziune privind dezvoltarea, modernizarea și europenizarea Republicii Moldova”, a mai declarat Dorin Popescu, invocând concluziile experților participanți la conferința de la Constanța.