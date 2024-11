Manchester City la a patra înfrângere consecutivă. Premieră negativă pentru Guardiola

Manchester City, echipa antrenată de Pep Guardiola a ajuns la cea de-a patra înfrângere consecutivă. Brighton a învins, pe teren propriu, scor 2-1, echipa campioană a Angliei.

Meciul dintre echipa antrenată de Pep Guardiola și Brighton s-a desfășurat în etapa a 11-a din Premier League. Chiar și cu această înfrângere, City rămâne pe poziția a doua în Premier League.

Debutul meciului nu dădea impresia că Brighton va câștiga meciul de fotbal de pe teren propriu cu echipa campioană a Angliei. Cu toate acestea gazdele au reușit să-i provoace lui Manchester City cea de-a patra înfrângere consecutivă, în etapa a 11-a din Premier League.

În prima repriză, City a deschis scorul prin Haaland și părea că este doar o chestiune de timp până se va desprinde. După pauză, partida s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru Pep Guardiola și jucătorii săi.

Managerul gazdelor, Fabian Hurzeler, a efectuat două schimbări foarte inspirate care au decis soarta jocului de fotbal. Joao Pedro a intrat pe teren în minutul 66 şi a egalat scorul de pe tabela de marcaj. Golul egalizator a fost înscris în minutul 78. Cea de-a doua schimbare făcută de Brighton, Matt O’Riley - intrat în minutul 57 - a înscris golul victoriei în minutul 83.

Astfel, „Cetățenii” bifează a patra înfrângere consecutivă în ultimele meciurim din toate competițiile. Trupa lui Guardiola a fost consemnat ultima victorie pe 26 octombrie, 1-0 cu Southampton.

Chiar dacă a pierdut meciul dinPremier League, Manchester City rămâne pe poziţia secundă. Echipa lui Pep Guardiola a acumulat 23 de puncte. Pe primul loc se situează Liverpool, cu un meci mai puțin disputat, care are 25 de puncte.

Situația este îngrijorătoare pentru City, dat fiind cele patru înfrângeri consecutive. Echipa lui Guardiola a pierdut meciuri în Premier League, unul în Cupa Ligii Angliei și un al patrulea în UEFA Champions League.

Pentru tehnicianul Pep Guardiola este o premieră în carieră. El nu s-a mai aflat într-o astfel de situație până acum. La finalul partidei, el a avut o reacție ciudată consemnată de jurnalistul Fabrizio Romano.

