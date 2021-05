ÎPS Teodosie i-a răspuns Patriarhului Daniel: Dumnezeu poate să-mi dea sancţiune. În misiva critică, Preafericitul Părinte Daniel i-a explicat Înaltpreasfinţitului Teodosie de ce i se refuză avansarea în ierarhia internă, adică transformarea în mitropolit. „Nu îmi doresc să fiu patriarh. La cererea credincioșilor am făcut intervențiile pentru reînființarea Mitropoliei Tomisului.

Am reacționat cu rugăciune, ştiu că Dumnezeu este Adevărul suprem și ne va ajuta să punem Adevărul în lumină. Am făcut astăzi referire la Sfinții Împărați Constantin și Elena. Ei au dorit să descopere crucea, cel mai important semn al creștinismului. Și noi am dorit să ne descoperim istoria, de aici de la Dobrogea, o istorie atât de obscură pe care nu o cunoșteam.

Am avut o atitudine creștină de apărare a dreptei credințe. A apăra dreapta credință nu este un lucru negativ, ci pozitiv. Iată, credincioșii m-au urmat”, a spus ÎPS Teodosie.

Cancelaria Sfântului Sinod (din încredințarea” Patriarhului Daniel) i-a trimis decizia oficială Arhiepiscopului Tomisului. Aşa cum s-a aflat, deja, ea constituie un rechizitoriu dur față de comportamentul lui ÎPS Teodosie. Mai mult, documentul confirmă că relațiile dintre cei doi înalţi ierarhi ortodocşi s-au răcit mai ales pe fondul mesajelor lansate de Teodosie în pandemia de coronavirus.

„Deși, în mod frecvent, Arhiepiscopia Tomisului creează notă discordantă, sfidând recomandările și dispozițiile Patriarhiei Române, totuși solicită Patriarhiei Române ridicarea Arhiepiscopiei la rangul de mitropolie.

În Arhiepiscopia Tomisului, normele statutare, cele regulamentare și hotărârile Sfântului Sinod sunt încălcate adesea prin: hirotonia unor teologi din alte eparhii fără ca aceștia să fi prezentat documentele de ieșire canonică din eparhia de care aparțin, admiterea la doctorat a unor candidați cu note sub 8,5, primirea preoților și monahilor din alte eparhii fără acordul chiriarhului eparhiilor respective etc”, se arată în documentul trasmis de de Patriarhul Daniel.

Numai Dumnezeu poate să-mi dea sancţiune

Vineri, când a fost întrebat de jurnalişti dacă se teme de o eventuală sancţiune, Arhiepiscopul Tomisului, Înaltpreasfinţia Sa Teodosie, a răspuns: „Nu vorbim de sancţiune. Vorbim despre lucruri pozitive. Ce sancţiuni? Dumnezeu poate să-mi dea sancţiune. Numai Dumnezeu poate să-mi dea sancţiune. Dar de ce să mă retrag? A te retrage înseamnă a abandona.”

De asemenea, el a lămurit şi dacă va continua demersurile pentru reînființarea Mitropoliei Tomisului: „Da, bineînțeles, cum să nu fac demersuri? Cum spune Sfântul Apostol Pavel? «Cum să nu mărturisesc mai departe adevărul?» Dacă nu mărturisesc însemnează că încep să mor, pentru că a mărturisi însemnează viață.

Mitropolia a fost o realitate şi dacă Dumnezeu va voi, va fi. De Dumnezeu depinde, nu de oameni. Hotărârile Sinodului sunt interne, nu sunt publice. Nu discutăm despre asta.”

