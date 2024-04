Monden Ionuț Varodi, Gașca Zurli, rupe tăcerea. Bucătărașul Lulu o contrazice pe Mirela Retegan







Ionuț Varodi a vorbit despre scandalul din Gașca Zurli și a contrazis-o pe Mirela Retegan. „Bucătărașul Lulu” a fost singurul care a decis să vorbească despre lucrurile care s-au întâmplat în echipă.

Ionuț Varodi a vorbit despre copilărie, carieră dar și planuri de viitor. Reamintim că Lulu, membru Gașca Zurli, a părăsit echipa în urmă cu 2 luni, alături de Vero Căliman (fetița Zurli), și Răzvan Marina (Truli).

Ionuț Varodi rupe tăcerea cu privire la scandalul din Gașca Zurli

Ionuţ Varodi nu a făcut până acum nicio declaraţie pe tema scandalului din echipă. Dar dezvăluirile Mirelei Retegan l-au determinat să spună şi varianta sa.

Invitat în emisiunea lui Mihai Ghiță, Ionuț Varodi a explicat că a fost deranjat de faptul că fosta lui şefă a adoptat atitudinea de victimă, după cele trei demisii consecutive. Actorul mai spune că a stat o lună în preaviz, pentru a-i oferi timp să anunţe publicul şi să găsească noi membrii.

„Lulu” o acuză pe Mirela Retegan de minciună și victimizare

„Final de ianuarie. Depun demisia. O lună de preaviz. A lot of time pentru orice. Ca să pregătești publicul, ca să anunți ceva, ca să faci orice ai în intenție. Nu poți să plângi la TV, radio, podcast și să spui că ești abandonată și că așa am ales noi să facem.

Nu poți, pentru că te vede Dumnezeu, pe care îl urmărești peste tot pe unde mergi sau karma, sau legea atracției, numește-o cum vrei. Se întoarce într-o zi. În ultimele luni, atmosfera de la fostul meu loc de muncă a început să se degradeze. Totul din cauza ei, încât am ajuns în punctul în care singura soluție a fost demisia”, spunea Ionuț Varodi.

Ionuț Varodi explică de ce au plecat actorii din proiectul Gaşca Zurli

Ionuț Varodi mărturisește cu tristețe faptul că, deși în meseria sa călătoreau extrem de mult, nu au ajuns niciodată în Arad, orașul său de suflet, astfel că și-a luat concediu și a decis să plece. Actorul a mai spus că a semnat demisia în acelați timp cu ceilalți doi colegi, Vero Căliman (fetița Zurli) și Răzvan Marina (Truli).

„Da, există vacanțe, există și viață după muncă. M-am întors din vacanță într-o atmosferă complet neprietenoasă, dar totuși am mers înainte, am început turneul cu filmul, am început să ne împărțim pe orașe, mergeam câte trei și singurul oraș în care nu am fost era Arad. Am reușit să îmi iau niște zile libere, am urcat în primul tren și am mers la premiera evenimentului, am cumpărat bilete pentru mine și toată familia mea și am fost prezent în Arad”, a spus Ionuț Varodi la podcastul Oglinda.