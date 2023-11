„Mâncarea avea iz de motorină”. Ionuț Rusu, de la America Express, despre sărăcia familiei sale

Ionuț Rusu, America Express, se află în lumina reflectoarelor. Dar înainte de a ajunge aici, comediantul a avut o meserie la care nimeni nu se gândea. Acesta a devenit cunoscut datorită videoclip-urilor amuzante pe care le posta în mediul online. Ulterior, participarea la iUmor l-a făcut celebru.

Dar înainte de a fi cunoscut, Ionuț Rusu avea o cu totul altă viață. Mai exact, comediantul a călcat pe urmele tatălui său și a fost șofer pe TIR. Această meserie i-a părut extrem de grea a lui Ionuț Rusu, America Express, însă nevoia l-a făcut să fie şofer.

Ionuț Rusu la America Express. Sursa foto: Facebook

Ionuț Rusu, America Express: Am fost șoferi pe camion de 40 de tone

Despre viața de șofer de tir, Ionuț Rusu nu are motive de mândrie. Condițiile de la locul de muncă erau grele. Comediantul stătea plecat şi câte două luni, iar în tot acest timp se gândea cum să scape de munca asta. Una dintre amintirile cele mai urâte ale comediantului este despre viaţa grea şi mâncarea proastă. Nu avea condiții, iar roata de la TIR tinea loc de baie.

Ionuţ Rusu. Sursa foto: Facebook

„Sunt comediant de profesie, fără să fi terminat vreo școală anume, dar am fost și altele. Șofer pe camion, 40 de tone! Taică-miu era, de asemenea, șofer pe camion, dar el mai avea și altă meserie. Eu am fost plecat câte două luni și crede-mă condiții nasoale. N-am mâncat niciodată o masă sănătoasă pe TIR. Comestibilă, adică. De multe ori, aveau iz de motorină toate. Am dormit în spatele unei cabine, e destul de greuț. Ei au baie. Pe TIR, la roată era baia mea”, a povestit Ionuț Rusu, America Express.

Comediantul, despre prietenia cu George Tănase

Pe Ionuț Rusu și George Tănase îi leagă o prietene veche, de mai bine de opt ani. Prietenia s-a legat după ce au început să lucreze împreună. În prezent se luptă pentru a rezista testului de la America Express.

Sursa foto: Facebook

Cei doi s-au întâlnit în culisele unei emisiuni de televiziune, la un casting. La acea vreme, Ionuț Rusu i-a luat fața lui George Tănase, el fiind cel ales de echipa de producție.

„Văzuse el (tatăl său) un casting la București, la o emisiune de comedie și am venit eu la casting-ul respectiv și culmea, l-am luat. Asta s-a întâmplat undeva în 2015. Fără să-l cunosc pe el, fără să ne știm, am dat același casting, mi-au zis că m-au luat și pe mine. Pe mine nu m-au mai sunat și l-am văzut pe el pe sticlă”, a spus George Tănase.