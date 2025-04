Justitie Crescător de câini, condamnat după ce a cupat urechile a șase Ciobănești de Asia Centrală







Omul e iubitor de animale și habar nu avea că intervenția este interzisă, aceasta fiind una în tradiția crescătorilor de Ciobănesc de Asia Centrală, un câine de pază.

Cuparea urechilor, intervenție chirurgicală care modifică aspectul animalului

Orădeanul a fost condamnat azi, în cameră preliminară, de Judecătoria Oradea pentru săvârşirea infracţiunii de intervenții chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codomia, cuparea urechilor, secționarea corzilor vocale, ablația ghearelor, coltilotul ciocului și dinților. Pentru cuparea urechilor, orădeanul a primit 135 de zile de amendă, hotarârea e cu drept de apel în 10 zile de la comunicare.

Inițial, bărbatul nu a recunoscut că el a cupat urechile câinilor. În 10.02.2023, polițiștii din cadrul Biroului Pentru Protecția Animalelor s-au deplasat la domiciliul bărbatului, în prezența acestuia, au fost identificați 6 pui de câine rasa Ciobănesc de Asia Centrala, în vârstă de aproximativ 3 săptămâni, pui care aveau urechile cupate. Aceste aspecte au fost confirmate de medicul veterinar din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor. Acesta a scris în raport că cei 6 pui de câine rasa Ciobănesc de Asia Centrală aveau pavilioanele auriculare cupate, cu marginile cicatrizate, semn că au fost cupate recent, de aproximativ 2 până la 3 săptămâni.

Cuparea urechilor, o tradiție de sute de ani

În cursul audierilor, conform rejust.ro, bărbatul a spus că "recunosc că am cupat urechile a 6 pui de Câine ciobănesc de Asia Centrală, întrucât tradiţia în privinţa acestor câini este aşa de sute de ani şi nu am ştiut că este interzis prin lege... Eu mă ocup cu creșterea acestor câini, am toate actele în regulă îi îngrijesc, iubesc animalele şi nu le-aş fi făcut rău. Ceea ce s-a întâmplat nu a fost cu intenția de a le produce lor durere, ci pentru aspect, pentru a respecta tradiţia.."

Conform asao.ro, site-ul Asociației Ciobănești de Asia Centrală, urechile acestei rase sunt : "de marime medie, triunghiulare, groase, prinse jos și atârnânde pe lânga cap.Partea de jos a bazei urechii trebuie să fie la nivel cu ochii, sau usor sub acestia.În țările în care este acceptată cuparea urechilor , acestea se cupează, în alte țări nu se acceptă cuparea acestora". La individualizarea pedepsei, instanța a ținut cont de faptul că bărbat a cupat urechile puilor" doar cu scopul de a respecta tradiţia privitoare la aspectul acestora, fără intenţia le a provoca acestora suferinţă, fapta comisă are caracter accidental şi nu caracterizează în mod obişnuit comportamentul inculpatului".