Detalii din culisele America Express. S-a aflat numele câștigătorilor

George Tănase şi Ionuţ Rusu au scos la iveală noi detalii din emisiunea America Express, Antena 1. Cei doi au vorbit și despre cuplul Laura Giurcani și Aris Eram, care s-a format în timpul competiției. Aceștia au discutat și despre marele premiu, lăsând de înțeles că ei au fost câștigătorii.

„Se potrivesc foarte bine, le stă bine, am văzut şi noi clipul acela. Şi pe Laura o aşteaptă o zestre foarte puternică. Că na… Cine nu îşi doreşte? Adică sincer şi noi cu Aris dacă dădea semne… Da, femeie să fi fost… Aris era prima ţintă”, au spus George Tănase și Ionuț Rusu despre Laura Giurcanu și Aris Eram.

Nimeni n-a bănuit nimic

Cei doi au declarat au fost șocați când au aflat că Laura Giurcanu și Aris Eram sunt mai mult decât prieteni. George Tănase și Ionuț Rusu au spus că erau extrem de ocupați cu probele și că nu au fost atenți la unele detalii.

„Eram ocupaţi să ne apropiem noi cu altele… Cu alte echipe. Nu, nu, am fost şi noi şocaţi când am văzut. Noi credeam că Laura e aşa pe noi chitită. Nu, nu am văzut, a fost un şoc şi pentru noi. Până la urmă sunt tineri, sunt vaccinaţi, ei ştiu mai bine. Ea e mai bătrână, dar se poartă acum”, au spus colegii Laurei Giurcanu și a lui Aris.

Cine a câștigat America Express

George Tănase și Ionuț Rusu au declarat că ei au câștigat marele premiu și că s-au simțit câștigători și înainte de competiție. Cei doi au mai spus că au învățat foarte multe din această experiență.

„Ionuţ şi George au câştigat America Express. Deşi poate s-ar putea pe TV să se vadă altceva, dar noi am câştigat-o. În sufletele noastre suntem câştigători. Şi înainte să mergem am plecat câştigători. Atât, cu mentalitate de câştigători. A fost greu, dar a fost interesant să vezi o altă cultură, un alt continent, chiar a fost mişto”, au spus cei doi comedianți.

Au avut aliați

Ei au mai declarat că nu au avut nicio strategie și că s-au lăsat duși de val. Cu toate astea, comedianții au recunoscut că au avut câțiva aliați care i-au ajutat.

„Strategia noastră a fost să nu ne facem strategii şi a funcţionat perfect pentru că am fost surprinşi de fiecare moment. Şi am câştigat. Am avut şi noi nişte aliaţi, dar nu putem să îi spunem că se supără ceilalţi pentru că noi am fost aliaţi cu toţi în secret. Noi în secret, toată lumea ştia că suntem cu ei. Dar nu am avut chiar o strategie”, au mai spus cei doi pentru Cancan.