Ionuț Radu, titular în Celta Vigo - Valencia, 4-1. Genoa s-a împiedicat de Pisa pe teren propriu

Ionuț Radu, titular în Celta Vigo - Valencia, 4-1. Genoa s-a împiedicat de Pisa pe teren propriuIonuț Radu. Sursa foto: x.com
Ionuț Radu a apărat poarta celor de la Celta Vigo în victoria obținută azi, pe teren propriu, scor 4-1, în etapa a 18-a din La Liga. Golurile gazdelor au fost marcate de Borja Igelsias (33 din penalty și 59), Jones El-Abdellaoui (83) și Hugo Alvarez (90+4), pentru oaspeți a punctat Pepelu în minutul 70.

Ionuț Radu, titular la Celta Vigo în victoria obținută în fața celor de la Valencia

Echipa internaționalului român este pe locul al 7-lea al clasamentului cu un total de 26 de puncte. Pentru evoluția de azi, Ionuț Radu a primit nota 7,7 din partea siteului sofascore.

Tot azi, Osasuna a remizat pe teren propriu cu Athletic Bilbao, scor 1-1, marcatori fiind Ruben Garcia Santos (34) / Gorka Guruzeta (71).

Rezultate nesatisfăcător pentru echipa finanțată de Dan Șucu

În Italia, în runda a 18-a, Genoa, finanțată de Dan Șucu, a remizat pe teren propriu, scor 1-1, cu Pisa, una dintre rivalele la evitarea retrogradării în Serie B. Gazdele au deschis scorul prin Lorenzo Colombo în minutul 16, oaspeții au egalat datorită reușitei lui Mehdi Leris din minutul 38. Genoa este pe poziția a 17-a cu 15 puncte.

Como, revelația sezonului din Serie A, s-a impus pe teren propriu, scor 1-0, cu Udinese, gol înscris de Luca Da Cunha, din penalty, în minutul 18. Gazdele sunt pe locul 6 în clasament cu 30 de puncte.

Juventus a remizat, acasă, cu Lecce, scor 1-1. Oaspeții au deschis scorul prin Lameck Banda (45++2), piemontezii au egalat în minutul 49 prin Weston McKennie.

Victorie pentru Aston Villa, care e în cărți la titlul din Premier League

În Premier League, Aston Villa a învins-o, acasă, scor 3-1, pe Nottingham Forest, în etapa a 20-a. Golurile au fost reușite de Ollie Watkins (45+1), John McGinn (49 și 73), respectiv Morgan Gibbs-White (61). Villa este pe poziția a 2-a a clasamentului cu 42 de puncte. Lideră e Arsenal, cu 45 și un meci mai puțin disputat. Un joc în minus are și Manchester City, care se află pe locul 3 cu un total de 41 de puncte.

