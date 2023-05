”Ionuț Iftimoaie e un interlop, un infractor cercetat în trei dosare penale”. Acuzațiile unui dezvoltator imobiliar din Bacău

Daniel Adobriței, dezvoltatorul celor două blocuri de locuințe în regim P+8, l-a acuzat pe Ionuț Iftimoaie că a construit ilegal un complex comercial. El a mai adăugat că deține un proces verbal de la Inspectoratul de stat în Construcții, de la Bacău, în care ar fi înscrise toate ilegalitățile pe care le-a comis fostul sportiv. Ulterior, procesul a fost trimis la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău.

Specialiștii au venit în inspecție și au constatat că mall-ul construit de Iftimoaie nu respectă normele de siguranță. Dezvoltatorul imobiliar a continuat prin a spune că el a intentat împotriva fostului luptător un dosar la DIICOT Bacău privind o trucare a licitației. Adobriței a subliniat că Iftimoaie ar trebui închis pentru toate neregulile comise.

„Iftimoaie e un interlop, un infractor cercetat în trei dosare penale. A venit cu al lui cumnat la licitație, au executat un teren și e deturnare a licitației, pușcărie de la un an și până la cinci ani, pe Art. 246, Cod Procedură Penală. Aici e o gașcă mai mare. Și primarul, care e primar de 20 de ani, le e frică oamenilor din Comănești să vorbească de Viorel Miron, care a făcut facultatea la 57 de ani. Acum are 70 de ani, nu-l poate schimba nici naiba. Eu vreau să demoleze construcția. A cerut și Prefectura anularea autorizațiilor”, a declarat Adobriței.

Ce spune Ionuț Iftimoaie despre acuzațiile dezvoltatorului imobiliar

Fostul sportiv a declarat că dezvoltatorul imobiliar este supărat că a reușit să dezvolte un centru comercial la ieșirea din oraș. Iftimoaie a mai adăugat că mall-ul a fost realizat exact cum a fost proiectul. În ceea ce privește autorizarea de securitate la incendiu, fostul luptător a sublininiat că actul a fost verificat și ulterior a fost amendat pentru această neregulă. Fostul concurent de la „Survivor” a mai adăugat că legea a permis până la finalul anului 2022 ca mall-ul să funcționeze pe baza unei declarații pe propria răspundere. Iftimoaie a comentat și acuzațiile pe care Adobriței le-a formulat la adresa sa.

„Mă ține numai în procese. Este supărat de faptul că eu am cumpărat un teren care a fost scos la executare silită. A fost un teren pe care el l-a cumpărat și au amplasat pe el parcarea pentru blocuri, iar în momentul în care ei au intrat în executare silită, am cumpărat eu acel teren, după cinci ani de zile (…) Eu nu am construit mall-ul pe acel teren, terenul respectiv a rămas în continuare cu funcția de parcare (…) Înaintea blocurilor mai este o stație de benzină, dar nu sunt atât de supărați pentru că dânșii au fost cei care au vândut terenul respectiv.”

Ionț Iftimoaie a mai adăugat că procesele intentate de dezvoltatorul imobiliar au ajuns până la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde fostul sportiv a avut câștig de cauză. Mai mult decât atât, fostul luptător a spus că a câștigat toate procesele împotriva lui Adobriței. Iftimoaie a precizat că aceste procese au contribuit la decizia de a părăsi competiția „Survivor”. „Erau decizii pe care trebuia să le iau eu și erau semnături foarte importante. Până când nu făceam nimic din punct de vedere al activității comerciale, eram Iftimoaie, campionul, prietenul tuturor”, potrivit Cancan.ro.