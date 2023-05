Alina Bica a început o viață nouă în Italia. Fosta șefă DIICOT, condamnată în România, lucrează în pizzeria partenerului ei

Fosta șefă a DIICOT, Alina Bica, a fost fotografiată într-un restaurant din localitatea Altamura, în timp ce preia comenzi pentru pizza. În imaginile apărute în spațiul public, Alina Bica apare la un eveniment, la restaurantul Noa, și chiar ajutând la comenzile pentru pizza, pe terasa localului.

Condamnată la patru ani de închisoare, în România, pentru favorizarea infractorului, fosta șefă a DIICOT trăiește foarte bine fără restricții sau teamă că ar putea fi extrădată. De altfel, provincial Bari este considerată un fel de paradis al infractorilor români, dar nu numai, dat fiind indulgența judecătorilor de aici. Iar în cazul Alinei Bica, judecătorii italieni au fost mai mult decât prietenoși, permițându-i să execute arestul la domiciliu doar pe timpul nopții, între 23.00 și 07.00.

Altamura, orașul în care s-a refugiat fosta șefă DIICOT este o localitate care datează încă dinainte de Hristos, din secolele 5 – 3 ÎHr. Principala atracție a localității este catedrala, construită între 1232 și 1242 de Frederick al II-lea de Suabia. În toamna anului trecut, în centrul localității, a fost deschisă o pizzeria, Noa, de un român pe nume Florin Busuioc. Alina Bica se referă la acesta ca la partenerul ei de viață, deși în momentul în care a părăsit țara, în 2017 era căsătorită. Iar restaurantul a devenit a doua casă a fostei procuroare anti-mafia, pe numele căreia autoritățile române au emis un mandat internațional de urmărire.

Florin Busuioc a locuit mai bine de 10 ani în Costa Rica, stat în care Alina Bica s-a refugiat în perioada 2017 – 2018, când era anchetată în mai multe dosare penale. Din Costa Rica, ea a venit în Italia, la Bari., după cum relatează Fanatik.

Pedeapsă lejeră pentru fosta șefă DIICOT

Curtea de Apel din Bari, Italia. a respins cererea de extrădare formulată de statul român împotriva sa și i-a permis să-și execute sentința cu închisoarea primită în România, sub formă de arest la domiciliu, în condiții foarte lejere.

Alina Bica este obligată să fie la domiciliu înainte de ora 23:00 și să nu părăsească imobilul până dimineața, la 07:00. În rest, are voie să lucreze, să părăsească orașul și cam orice îi trece prin cap.

Însă fosta procuroare nu se rezumă doar la servitul mesei în restaurant. Ea a absolvit un curs de trei ani, acreditat de Ministerul Educației din Italia și a primit o diplomă de suplinitor care îi permite să lucreze în orice școală din Italia.

Într-un interviu realizat cu camera ascunsă de Antena 3, Alina Bica a spus că lucrează ca avocat.

Varianta Alinei Bica cu privire la condamnare

Tot în acest context, Alina Bica a povestit propria variantă despre motivul pentru care a fugit din România, condamnarea pentru favorizarea infractorului.

„Un acuzat pe care eu l-am trimis în judecată. Şi, pentru că eu i-am zis judecătorului că îl las pe el (pe acuzat – n. red.) să aleagă cum să-şi execute pedeapsa, ei au zis că asta este favorizarea infractorului şi au dispus condamnarea cu aplicarea extensivă a legii penale. În acest moment, am în curs o procedură la CEDO, care a trecut deja acel filtru de admisibilitate.

Am fost achitată pe celelalte trei acuzații şi încerc să îmi fac treaba. Eu am zis aşa: eu eram şefă, am muncit toată viaţa. Ce persoană sănătoasă la cap poate spune «astăzi comit o infracțiune, risc totul pentru nimic?» (…)

Sunt aici, în Italia, din 2019. Am ales Italia pentru că sora mea a lucrat timp de 10 ani pentru guvernul de la Roma. Încerc să fac recunoașterea aici, pentru că am vrut să închid, nu am nicio intenție să mă întorc în România. Vreau să îmi fac o viaţă aici, vreau să mă simt liberă şi să fac ce vreau”, a afirmat Alina Bica, conform Antena 3.