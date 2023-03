Alina Bica, fosta șefă DIICOT, trăiește liberă în Italia. De ce s-a ascuns acolo și ce crede despre condamnarea ei la închisoare

Alina Bica trăiește liberă în Bari, Italia, în timp ce prietena ei Elena Udrea este închisă. Într-un material filmat cu camera ascunsă, jurnaliștii italieni au reușit să stea de vorbă cu fosta șefă DIICOT și au aflat de ce s-a refugiat în Italia, dar și ce crede ea despre acuzațiile pentru care a fost condamnată la închisoare pe patru ani.

Jurnaliștii intră în vorbă inițial cu patronul unui restaurant din Italia, Florin Busuioc, partenerul Alinei Bica, restaurant unde au fost surprinși la masă alături de fiica şi soţul Elenei Udrea, apoi ajunge să discute pe larg și cu fosta șefă DIICOT.

Aceasta a spus că este în Italia din 2019, pentru că sora ei a lucrat timp de zece ani pentru guvernul de la Roma. „Încerc să fac recunoașterea aici, pentru că am vrut să închid, nu am nicio intenție să mă întorc în România. Vreau să îmi fac o viaţă aici, vreau să mă simt liberă şi să fac ce vreau”, a spus Alina Bica.

Alina Bica, despre acuzațiile aduse de justiția din România

Fosta șefă DIICOT a povestit că la început a avut patru capete de acuzare în România, dar a fost achitată pentru trei dintre ele și anume pentru infracțiuniile de corupție și de abuz în serviciu, dar a rămas cu cea de favorizare a infractorilor.

„Am fost achitată pentru toate acuzaţiile de corupție, a rămas doar unul, pentru care sunt în această situaţie în Italia. Este vorba despre o infracțiune de favorizare a infractorilor. Un acuzat pe care eu l-am trimis în judecată. Şi, pentru că eu i-am zis judecătorului că îl las pe el să aleagă cum să-şi execute pedeapsa acuzatul, ei au zis că asta este favorizarea infractorului şi au dispus condamnarea cu aplicarea extensivă a legii penale”, a precizat Alina Bica.

În prezent, fosta șefă DIICOT are în curs o procedură la CEDO, care a trecut deja acel filtru de admisibilitate. „Eu am zis aşa: eu eram şefă, am muncit toată viaţa. Ce persoană sănătoasă la cap poate spune astăzi comit o infracțiune, risc totul pentru nimic?”, a mia adăugat aceasta, potrivit antena3.ro.