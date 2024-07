Ion Niculae, dezvăluiri despre păpușarii din spatele guvernelor. Ce i-a cerut șeful FBI România

Ion Niculae, patronul Interagro, a făcut o serie de dezvăluiri legate despre afacerile sale. El a făcut referire la legăturile cu oameni politici, dar și cu diverși reprezentanți ai serviciilor secrete.

Omul de afaceri i-a acordat un interviu jurnalistului Liviu Alexa în care a rememorat și clarificat mai multe aspecte din trecutul său. De asemenea, a vorbit și despre afacerile cu Gazprom, după ce Romgaz a refuzat să-i mai furnizeze gaze naturale.

Omul de afaceri susține că adevărații guvernanți ai României nu sunt cei de la Palatul Victoria. El susține că toate deciziile importante, cel puțin la nivel economic, sunt luate la sediul OMV din Austria. Ion Niculae a povestit că a descoperit acest lucru, prima oară, dintr-o discuție cu fostul premier Victor Ponta. Fostul șef al guvernului PSD i-a recunoscut că, cel puțin în privința gazelor și petrolului românesc, nu are nici un cuvânt de spus.

„Vă reamintesc că prin acea ordonanță 22, din 22 ianuarie 2013, guvernul Ponta a decis ca în fiecare trimestru (prețul) gazului românesc să crească cu 25%. (...) Țin minte că la momentul respectiv, prin mijlocirea unui prieten, am reușit să ajung la prim-ministrul Ponta și să încerc să-i explic ce a făcut sau ce are de gând să facă.

Și am spus «domnul prim-ministru, mi se pare mie, sau probabil că am cunoștințe slabe de economie, dar eu cred că gazul este românesc». Ei nu au decât un contract de concesiune pe câmpurile de gaz din România. S-a uitat strâmb la mine așa și a zis (Ponta - n.r.): «Nu, dom'le, e gazul lor (al OMV - n.r.) și ei pot să facă ce vor cu el». Mi-am dat seama în acel moment că nu mai aveam niciun fel de viitor”, a spus Ion Niculae.

Magnatul Ion Niculae susține că OMV conduce România, iar nu guvernele de la Palatul Victoria. El a afirmat că a simțit acest lucru pe pielea sa. Astfel spune, a identificat indicii care-l conduc la această concluzie,

În acest context, omul de afaceri a povestit că a reușit să achiziționeze gaz direct de la Gazprom, gigantul rus. El laudă relația cu rușii, spunând că aceștia au fost corecți pe tot parcursul colaborării. Mai mult, i-au oferit prețuri mult mai competitive decât cele de pe piața românească.

„Deci noi, din 2011, n-am mai avut un metru cub de gaz din partea Romgaz. Deci am mai consumat ceva gaz românesc, de la Petrom, dar cea mai mare cantitate de gaz în toată această perioadă a fost consumată de la Gazprom. Am fost singura societate comercială din România care, după Revoluție, am avut contact de gaz direct cu Gazprom, până în 2020. Și trebuie să spun, fără să am niciun fel de reținere, că ce au făcut rușii cu mine a fost absolut corect.

În momentul când am semnat contactul, pe data de 24 aprilie 2012, și am semnat contactul la Moscova cu Alexei Medvedev, care era director general și vicepreședinte la gaz, gaz export, până în 2020 a fost extra corecți cu mine. Atat timp când le-am plătit gazul, ei mi-au livrat gazul. Și la prețuri care băteau cu mult ceea ce se întâmpla cu piața românească”, a mai spus Ion Niculae în interviu.