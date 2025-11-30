Ioan Mircea Pașcu despre nivelul educației și CV-urile oficialilor: Brusc, trecutul te ajunge din urmă
- Andreea Răzmeriță
- 30 noiembrie 2025, 15:47
Fostul ministru al Apărării, Ioan Mircea Pașcu, a reacționat, într-o postare pe Facebook, la scandalul diplomelor lui Ionuț Moșteanu și Ioana Dogioiu, purtător de cuvânt al Guvernului. Pașcu a remarcat sec că aceste cazuri reflectă problemele cu care se confruntă România.
Ioan Mircea Pașcu despre scandalul diplomelo lui Ionuț Moșteanu și Ioana Dogioiu
Fostul ministru al Apărării, Ioan Mircea Pașcu, a scris pe Facebook că nivelul învățământului din România nu mai este ce a fost și că unii nu îl absolvă, folosindu-se de documente trucate.
În postarea sa, fostul ministru al Apărării a scris că „ Și ne întrebăm de ce nu merg lucrurile cum trebuie …”
Fostul ministru al Apărării a comentat importanța CV-urilor
Fostul ministru al Apărării, Ioan Mircea Pașcu, a comentat situația și zilele trecute, scriind pe Facebook că, până în prezent, CV-ul nu a fost cerut pentru ocuparea pozițiilor deținute, însă recent acesta a devenit un element esențial în evaluarea candidaților.
El a precizat că, odată cu această cerință, experiența profesională anterioară devine mai vizibilă, iar completarea rapidă a documentelor poate duce la erori. „Uite ca brusc e nevoie de un CV și atunci se întâmplă două lucruri: primul, trecutul - cu toate lacunele lui - te ajunge din urmă și, al doilea, graba de a le completa conduce la greșeli …”, a sris acesta pe Facebook.
Controverse privind diplomele unor membri ai guvernului
Ionuț Moșteanu a demisionat de la Ministerul Apărării după ce s-a constatat că și-a trecut în CV o facultate pe care nu a urmat-o și că, pe baza acelui document, a primit și sume ca membru în consiliul de administrație.
De asemenea, Radu Miruță, ministru al Economiei și actualul ministru interimar al Apărării, și-a trecut experiență profesională înainte de a finaliza studiile, iar Ioana Dogioiu și-a menționat diploma de la Universitatea București, deși cursurile le-a urmat la Universitatea Ecologică.
