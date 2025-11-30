Ioan Mircea Pașcu despre nivelul educației și CV-urile oficialilor: Brusc, trecutul te ajunge din urmă

Fostul ministru al Apărării, Ioan Mircea Pașcu, a reacționat, într-o postare pe Facebook, la scandalul diplomelor lui Ionuț Moșteanu și Ioana Dogioiu, purtător de cuvânt al Guvernului. Pașcu a remarcat sec că aceste cazuri reflectă problemele cu care se confruntă România.

Fostul ministru al Apărării, Ioan Mircea Pașcu, a scris pe Facebook că nivelul învățământului din România nu mai este ce a fost și că unii nu îl absolvă, folosindu-se de documente trucate.

În postarea sa, fostul ministru al Apărării a scris că „ Și ne întrebăm de ce nu merg lucrurile cum trebuie …”

Fostul ministru al Apărării, Ioan Mircea Pașcu, a comentat situația și zilele trecute, scriind pe Facebook că, până în prezent, CV-ul nu a fost cerut pentru ocuparea pozițiilor deținute, însă recent acesta a devenit un element esențial în evaluarea candidaților.

El a precizat că, odată cu această cerință, experiența profesională anterioară devine mai vizibilă, iar completarea rapidă a documentelor poate duce la erori. „Uite ca brusc e nevoie de un CV și atunci se întâmplă două lucruri: primul, trecutul - cu toate lacunele lui - te ajunge din urmă și, al doilea, graba de a le completa conduce la greșeli …”, a sris acesta pe Facebook.

Ionuț Moșteanu a demisionat de la Ministerul Apărării după ce s-a constatat că și-a trecut în CV o facultate pe care nu a urmat-o și că, pe baza acelui document, a primit și sume ca membru în consiliul de administrație.

De asemenea, Radu Miruță, ministru al Economiei și actualul ministru interimar al Apărării, și-a trecut experiență profesională înainte de a finaliza studiile, iar Ioana Dogioiu și-a menționat diploma de la Universitatea București, deși cursurile le-a urmat la Universitatea Ecologică.