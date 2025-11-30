De la mesele de biliard din Regie la minister: Ionuț Moșteanu și turneul cu premii auto pentru femei

Ionuț Moșteanu, fost ministru al Apărării, a lucrat în anii ’90 la Texas Express din București, un club de biliard popular printre studenții din Regie, unde a coordonat, în calitate de director, un turneu destinat femeilor, cu un autoturism Daewoo Tico drept premiu, potrivit româniatv.net.

CV-ul lui Ionuț Moșteanu arată că au fost necesari peste 20 de ani pentru acesta ca să finalizeze o facultate privată. Într-o versiune mai veche a documentului, acesta a menționat o altă instituție de învățământ superior, ale cărei reprezentanți au precizat că nu a urmat cursurile acesteia.

Înainte de a ocupa poziții în consilii de administrație și în Parlament, Moșteanu a lucrat pentru companii precum Mobifon (actual Vodafone), Western Union și agenția de publicitate Leo Burnett.

În CV-ul său, Ionuț Moșteanu a menționat că a ocupat funcția de director executiv la clubul Texas Express între 1995 și 1999. Clubul de biliard, frecventat de studenții din Regie, avea peste 20 de mese și un program extins, inclusiv perioade de funcționare non-stop.

Moșteanu s-a angajat la Texas Express la vârsta de 23 de ani, după ce a renunțat la Facultatea de Automatică a Politehnicii București. El a precizat că a făcut acest pas din motive financiare, având nevoie de venit pentru a se întrețin în București, fiind un „student sărac”.

În octombrie 1998, publicația Sportul Românesc a consemnat declarațiile lui Ionuț Moșteanu, directorul clubului Texas, în calitate de organizator al primului turneu feminin de biliard. Articolul, semnat de jurnalistul Sorin Mihailovici, anunța premii, inclusiv un autoturism Tico Daewoo.

Moșteanu a declarat că se bucură să organizeze primul concurs de amploare dedicat femeilor și a subliniat că experiența clubului va contribui la buna desfășurare a competiției. Turneul urmărea să atragă participante și să promoveze biliardul în rândul femeilor.

„Mă bucur că noi organizăm primul mare turneu din țară rezervat fetelor. Sper și sunt sigur că experiența noastră va îmbrăca acest concurs cu tot ce trebuie”, a declarat atunci Moșteanu.