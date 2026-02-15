Investiție de până la 3 miliarde de euro, la Feldioara. Proiect de rafinare a metalelor rare în parteneriat cu SUA

România intră într-o nouă etapă a proiectelor din sectorul materialelor critice, odată cu anunțul ministrului Energiei, Bogdan Ivan, privind dezvoltarea unei capacități de rafinare la Feldioara, în parteneriat cu investitori americani.

Oficialul a declarat că o companie din Statele Unite, listată pe bursa NASDAQ, colaborează cu partea română într-un protocol care vizează procesarea pământurilor rare extrase din Groenlanda.

Potrivit ministrului, materiile prime ar urma să fie aduse la Feldioara, unde vor fi rafinate, în cadrul unui proiect de 3 miliarde de euro, descris drept integrat, ce acoperă lanțul de extracție, procesare și utilizare industrială.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, că România deține o parte semnificativă din resursele critice identificate de Uniunea Europeană.

„România are astăzi 16 din cele 32 de elemente critice, considerate critice la nivel european, care se găsesc doar în ţara noastră şi maxim încă într-o ţară membră UE, ceea ce ne poziţionează pe primul loc în materie de resurse de subsol, pământuri rare şi materiale rare. Deci jumătate din ce are nevoie Europa avem aici”, a afirmat ministrul.

Declarațiile au fost relatate inițial de News.ro și preluate ulterior de mai multe publicații.

Bogdan Ivan a evidențiat faptul că una dintre cele mai mari dificultăți la nivel global nu este extracția, ci rafinarea pământurilor rare.

„Cea mai mare provocare în materie de pământuri rare şi materiale rare este rafinarea lor. Astăzi, Asia deţine peste 80% din capacităţile de rafinare a pământurilor rare la nivel mondial”, a spus oficialul.

În acest context, ministrul a menționat existența unui protocol de cooperare cu o companie americană.

„Pot să vă spun ceea ce am făcut eu în ultimele şase luni de zile, împreună cu o companie extrem de importantă din Statele Unite ale Americii, cotată la câteva miliarde de dolari, un protocol de cooperare prin care pământuri rare extrase din Groenlanda sunt aduse la Feldioara, în România, sunt rafinate şi în această formă punem bazele primului proiect integrat de extracţie, rafinare şi consum”, a explicat Ivan.

Potrivit ministrului, pământurile rare extrase din Groenlanda ar urma să fie procesate la Feldioara.

„Acele materiale rare vor fi destinate industriei aerospaţiale, inclusiv SpaceX, compania lui Elon Musk din Statele Unite ale Americii”, a precizat Bogdan Ivan.

El a adăugat că parteneriatul este unul comercial și implică o companie din SUA listată pe bursa NASDAQ, care deține un contract de concesiune de mină în Groenlanda.

Întrebat despre dimensiunea financiară a proiectului, ministrul Energiei a oferit o estimare pentru următorul deceniu.

„Aş vorbi mult să spun nelimitat, dar depinde foarte mult cât de rapid ne vom mişca. Start, noi putem să lucrăm până la 3 miliarde de euro în următorii zece ani acolo”, a declarat Ivan.

Ministrul a subliniat că realizarea unei rafinării integrate ar putea atrage investiții suplimentare.

„Odată ce reuşim să facem prima rafinărie cu tot ciclul integrat de extracţie, rafinare, consum în emisfera occidentală, ne putem dezvolta pe orizontal”, a explicat el.

Referindu-se la resursele interne, Bogdan Ivan a menționat grafitul, invocând experiența sa anterioară ca ministru al Economiei.

„Grafitul e unul extrem de important”, a afirmat oficialul.

El a amintit și de trei proiecte susținute anterior la nivel european.

„Am avut 3 proiecte pe care le-am câştigat la Comisia Europeană în valoare de 600 de milioane de euro care au fost considerate strategice la nivel european.

Cea de prelucrare a Verde Magnesium în judeţul Bihor la Băiţa, cea de prelucare şi rafinare a cuprului în judeţul Hunedoara şi cea de grafit din care să facem grafen în judeţul Gorj”, a declarat Ivan.

Ministrul a precizat că aceste proiecte sunt continuate de actuala echipă guvernamentală.

Declarațiile vin într-un moment în care Uniunea Europeană acordă o atenție sporită securizării lanțurilor de aprovizionare cu materii prime critice, esențiale pentru industrii precum cea energetică, aerospațială și high-tech.