Interul lui Chivu, o nouă victorie cu 1-0. United s-a impus în derby-ul cu rivala City, scor 2-0

Inter Milano s-a impus, azi, în deplasare, la Udinese, scor 1-0, într-o partidă ce a contat pentru runda a 21-a a campionatului Italiei. Echipa antrenată de Cristi Chivu a plecat cu trei puncte foarte importante datorită golului reușit de Lautaro Martinez în minutul 20.

Interiștii sunt lideri cu 49 de puncte și vor rămâne neclintiți și după această etapă, indiferent de rezultatele pe care le vor obține rivalele Napoli (43) și AC Milan - 40 (ambele echipe au un meci mai puțin jucat). În etapa precedentă, Inter câștigase pe teren propriu, cu Lecce, tot 1-0.

Manchester United s-a impus, sâmbătă, în derby-ul orașului disputat cu rivala City, scor 2-0, în runda a 22-a din Premier League. „Diavolii” au luat o gură de oxigen, după un nou sezon mediocru și au pus mâna pe cele trei puncte datorită golurilor reușite în repriza a doua de Bryan Mbeumo (65) și Patrick Dorgu (76).

Real Madrid a câștigat, sâmbătă, disputa cu Levante, scor 2-0, de pe „Santiago Bernabeu”, din etapa a 20-a din La Liga. Un meci tensionat în tribune, pentru că fanii madrileni i-au cerut demisia președintelui Florentino Perez. După o primă repriză în care tabela de marcaj nu a suferit modificări, gazdele au deschis scorul după ce Kylian Mbappe a transformat o lovitură de la 11 metri în minutul 58. Apoi, Raul Asencio a punctat și el în minutul 65.

Real este pe locul al 2-lea al clasamentului cu 48 de puncte, lideră e FC Barcelona cu 49 de puncte și un meci în minus.