Interul lui Chivu, o nouă victorie cu 1-0. United s-a impus în derby-ul cu rivala City, scor 2-0
- Nicolae Comănescu
- 17 ianuarie 2026, 18:31
Inter Milano s-a impus, azi, în deplasare, la Udinese, scor 1-0, într-o partidă ce a contat pentru runda a 21-a a campionatului Italiei. Echipa antrenată de Cristi Chivu a plecat cu trei puncte foarte importante datorită golului reușit de Lautaro Martinez în minutul 20.
Interul lui Cristi Chivu continuă să conducă ierarhia din Serie A
Interiștii sunt lideri cu 49 de puncte și vor rămâne neclintiți și după această etapă, indiferent de rezultatele pe care le vor obține rivalele Napoli (43) și AC Milan - 40 (ambele echipe au un meci mai puțin jucat). În etapa precedentă, Inter câștigase pe teren propriu, cu Lecce, tot 1-0.
Manchester United s-a impus, sâmbătă, în derby-ul orașului disputat cu rivala City, scor 2-0, în runda a 22-a din Premier League. „Diavolii” au luat o gură de oxigen, după un nou sezon mediocru și au pus mâna pe cele trei puncte datorită golurilor reușite în repriza a doua de Bryan Mbeumo (65) și Patrick Dorgu (76).
Real Madrid și-a câștigat punctele cu Levante
Real Madrid a câștigat, sâmbătă, disputa cu Levante, scor 2-0, de pe „Santiago Bernabeu”, din etapa a 20-a din La Liga. Un meci tensionat în tribune, pentru că fanii madrileni i-au cerut demisia președintelui Florentino Perez. După o primă repriză în care tabela de marcaj nu a suferit modificări, gazdele au deschis scorul după ce Kylian Mbappe a transformat o lovitură de la 11 metri în minutul 58. Apoi, Raul Asencio a punctat și el în minutul 65.
Real este pe locul al 2-lea al clasamentului cu 48 de puncte, lideră e FC Barcelona cu 49 de puncte și un meci în minus.
