Justitie

Instrumente de tortură, găsite acasă la un bărbat care a rănit o pisică

Comentează știrea
Instrumente de tortură, găsite acasă la un bărbat care a rănit o pisicăSursă foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Polițiștii din Constanța anchetează un bărbat din Valu lui Traian, suspectat că ar fi rănit o pisică cu un dispozitiv artizanal. Percheziția efectuată la domiciliul acestuia a vizat identificarea obiectelor folosite în comiterea faptei, care s-a îmtâmplat în luna octombrie, potrivit unui comunicat de presă al IPJ Constanța.

Poliția a ridicat obiecte suspecte de la casa bărbatului într-o anchetă privind rănirea animalelor

Ancheta vizează un bărbat de 58 de ani, suspectat că ar fi creat și folosit mai multe dispozitive improvizate pentru a răni animale. Unele dintre obiectele găsite la domiciliul acestuia ar putea avea valoare probatorie.

„Din cercetările efectuate de poliţişti a reieşit faptul că, în luna octombrie a anului 2025, un bărbat, de 58 de ani, ar fi confecţionat un dispozitiv artizanal, cu care ar fi rănit, în mod intenţionat, un exemplar felin.”, potrivit IPJ Constanța.

Potrivit Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, percheziția a avut loc după ce cercetările au arătat că, în luna octombrie, bărbatul ar fi rănit intenționat o pisică cu un dispozitiv artizanal. Mai multe bunuri suspectate că au fost folosite în comiterea faptei au fost ridicate de polițiști.

Un oficial israelian sugerează înlăturarea regimului de la Teheran în următorii patru ani
Un oficial israelian sugerează înlăturarea regimului de la Teheran în următorii patru ani
Rusia pune România în centrul unui scenariu exploziv. Presupus plan de deturnare a unui MiG-31 înarmat cu racheta Kinjal
Rusia pune România în centrul unui scenariu exploziv. Presupus plan de deturnare a unui MiG-31 înarmat cu racheta Kinjal

Obiecte artizanale și dispozitive exterioare ridicate în ancheta din Constanța

În urma percheziției, polițiștii au descoperit și ridicat mai multe bunuri cu valoare probatorie, printre care o praștie metalică, o țeavă metalică, un dispozitiv confecționat artizanal dintr-un cui și o cutie cu bile metalice și de plastic.

Bărbat anchetat pentru rănirea animalelor cu obiecte artizanale

Sursă foto: IPJ Constanța

Acestea sunt presupuse a fi deținute cu scopul rănirii animalelor, potrivit IPJ Constanța. Autoritățile au mai precizat că au fost identificate și dispozitive montate în exteriorul curții suspectului.

Bărbatul este cercetat penal sub control judiciar

În exteriorul curții imobilului au fost descoperite mai multe dispozitive confecționate artizanal, realizate din țevi PVC și cuie, montate pe copaci și susceptibile a fi fost folosite pentru rănirea animalelor, au transmis autoritățile.

Bărbatul este cercetat penal sub control judiciar, iar ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea eventualelor fapte suplimentare.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:27 - Un oficial israelian sugerează înlăturarea regimului de la Teheran în următorii patru ani
12:21 - Instrumente de tortură, găsite acasă la un bărbat care a rănit o pisică
12:13 - Doi arestați după o altercație sângeroasă înainte de evenimentul Turning Point USA de la UC Berkeley
12:01 - Actuala lui Iustin Petrescu, la psihiatru după scandalul cu Marilu. E pe tratament
11:52 - Cauza oficială a morții lui Ace Frehley, fondator KISS, dezvăluită
11:41 - În Republica Moldova, macroul a ajuns să coste cât somonul. Prețul a sărit de 300 de lei kilogramul

HAI România!

Înapoi la turul doi.
Înapoi la turul doi.
Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |

Proiecte speciale