Instrumente de tortură, găsite acasă la un bărbat care a rănit o pisică

Polițiștii din Constanța anchetează un bărbat din Valu lui Traian, suspectat că ar fi rănit o pisică cu un dispozitiv artizanal. Percheziția efectuată la domiciliul acestuia a vizat identificarea obiectelor folosite în comiterea faptei, care s-a îmtâmplat în luna octombrie, potrivit unui comunicat de presă al IPJ Constanța.

În urma percheziției, polițiștii au descoperit și ridicat mai multe bunuri cu valoare probatorie, printre care o praștie metalică, o țeavă metalică, un dispozitiv confecționat artizanal dintr-un cui și o cutie cu bile metalice și de plastic.

În exteriorul curții imobilului au fost descoperite mai multe dispozitive confecționate artizanal, realizate din țevi PVC și cuie, montate pe copaci și susceptibile a fi fost folosite pentru rănirea animalelor, au transmis autoritățile.

Bărbatul este cercetat penal sub control judiciar, iar ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea eventualelor fapte suplimentare.