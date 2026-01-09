Îngropați de vii sub un munte de gunoi. O persoană a murit, iar alte câteva zeci sunt date dispărute în Filipine

Cel puțin o persoană a murit, iar alte 38 sunt date dispărute după surparea unui munte de gunoi din orașul Cebu, situat în centrul Filipinelor, au anunțat autoritățile locale. Incidentul a avut loc în timpul activităților de colectare, când deșeurile s-au prăbușit brusc peste muncitorii aflați în zonă, arată AFP.

Potrivit primăriei din Cebu, aproximativ 100 de gunoieri ar fi fost surprinși de avalanșa de deșeuri și îngropați de vii. Conform primelor informații, cel puțin 12 oameni sunt răniți.

Echipele de intervenție continuă operațiunile de căutare și salvare, însă condițiile din teren sunt extrem de dificile, iar numărul victimelor ar putea crește.

„La ora la care actualizăm aceste informaţii, 12 angajaţi au fost salvaţi şi spitalizaţi, 38 de persoane sunt date în conrinuare dispărute, iar un deces a fost confirmat”, a anunţat pe Facebook primarul oraşului, cu aproape un milion de locuitori, Nestor Archival.

Primarul a adăugat că operațiunile de salvare sunt în desfășurare.

„Operaţiuni de căutare, salvare şi extragere continuă, cu susţinerea mai multor agenţii, pe teren”, a anunţat el.

#Philippines: A massive garbage pile collapsed at a Cebu City landfill, killing 1 and trapping 38 people. 13 were rescued alive, while search-and-rescue continues. The collapse destroyed offices and recycling buildings, highlighting long-standing safety risks at Philippine… pic.twitter.com/jLGBn96OFr — The Pioneer (@TheDailyPioneer) January 9, 2026

Aproximativ 100 de gunoieri au fost surprinși, joi după-amiaza, după ce un munte de deșeuri s-a prăbușit peste ei la groapa de gunoi Binaliw, o instalație privată din orașul Cebu.

„Nu ştim ce a cauzat surparea. Nu ploua. Multe victime sunt originare din această municipalitate”, a declarat o membră a personalului civil al Departamentului Poliţiei Primăriei din Consolacion, Marge Parcotello, o localitate care se învecinează cu groapa de gunoi.

Pe 7 ianuarie, un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,7 grade, a zguduit centrul Filipinelor. Potrivit datelor furnizate de Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS), epicentrul a situat la 68 km est de orașul Baculin și o adâncime de aproximativ 10 km.

La scurt timp după cutremurul din largul mării, Agenția filipineză de seismologie Phivolcs a avertizat că ar putea urma alte replici.

„Nu a fost atât de puternic, dar oamenii s-au grăbit să iasă afară”, a declarat Joey Monato, şeful poliţiei locale din oraşul Hinatuan, situat în sudul provinciei Surigao del Sur.