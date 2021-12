Informația momentului – Prima demisie din Guvernul Nicolae Ciucă: „Au vorbit doar ei doi. I-a zis premierului că își va clarifica situația”

Ministrul Digitalizării, Florin Roman, fie clarifică situația lucrării „Teoria sistemelor informaționale” asupra căreia planează acuzații de plagiat, fie își dă demisia de onoare. Surse au informat că oficialul liberal a avut o discuție între patru ochi cu premierul Nicolae Ciucă, acesta din urmă solicitându-i să demisioneze din Guvern în cazul în care nu face lumină asupra cărții amintite.

Se vorbește despre prima demisie din Guvernul Ciucă

„(Nicolae) Ciucă i-a cerut lui (Florin) Roman sa își clarifice situația. Nicio soluție nu e exclusă. (Florin) Roman i-a zis premierului că își va clarifica, inclusiv institutional, situația.

Nu s-a discutat în partid acuzația de plagiat, au discutat doar ei doi. Roman i-a zis lui Ciucă că nu a plagiat, ci erau elemente de definiție pe care le-a inserat în textul asupra căruia planează suspiciunile.

Ciucă spune că dacă Roman nu își lămurește situația, atunci o demisie e cea mai onorabilă”, au transmis surse politice pentru stiripesurse.ro.

Scaunul lui Florin Roman se clatină, după acuzațiile de plagiat

Ministrul PNL de la Digitalizare este vizat de acuzații de plagiat după ce a scris în CV-ul său că este autorul lucrării „Teoria sistemelor informaționale”, despre care susține că a scris-o și a apărut la Editura Academiei Române, în 2006.

La editura amintită există, într-adevăr, o carte cu titlul amintit, doar că autorul nu este nici pe departe Florin Roman. Liberalul a relatat, după ce jurnaliștii au expus public situația, cum a căutat lucrarea care, de fapt, nu e o carte, dar nu a găsit-o.

„Am precizat clar că potrivit CV-ului, discutăm de lucrări publicate, nu de cărți publicate. Am făcut precizarea, că s-a făcut o confuzie între o carte apărută în 2009 și o revistă din 2006. Ăsta e adevărul! Eu sunt cu conștiința împăcată că am făcut un lucru bun. Mi-am asumat acea neglijență că nu am arhivat sau nu am păstrat acea revistă timp de 15 ani, neconsiderând că e foarte concludentă”, a spus Florin Roman.