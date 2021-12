Ministrul Florin Roman, de la „am scris o carte, mă pricep”, la „mai bine că nu mă pricep”

Nu, nu a pretins asta la vreun șpriț, ci chiar în cv pe care și l-a publicat cu mâna lui pe site-ul Camerei Deputaților.

Până în urmă cu câteva zile, acolo figura la loc de cinste că Florin Roman este autorul lucrării „Teoria sistemelor informaționale”, despre care susține că a scris-o și a apărut la Editura Academiei Române, în 2006.

Există o carte cu același titlu, apărută la aceeași editură, dar cu autori diferiți, dar ghinion, politicianul liberal nu se numără printre ei. Roman a continuat să se facă de râs, dacă în urmă cu câteva zile povestea cum a căutat cartea, mai nou nu e carte, iarăși citez: „Am precizat clar că potrivit CV-ului, discutăm de lucrări publicate, nu de cărți publicate. Am făcut precizarea, că s-a făcut o confuzie între o carte apărută în 2009 și o revistă din 2006. Ăsta e adevărul! Eu sunt cu conștiința împăcată că am făcut un lucru bun. Mi-am asumat acea neglijență că nu am arhivat sau nu am păstrat acea revistă timp de 15 ani, neconsiderând că e foarte concludentă”.

Nici revista n-o găsește acum, dar nu, nu intrat în podea de rușine, ci crede că este mai bine că nu găsește nici cartea, nici revista, pentru că este mai bine așa, să conduci un domeniu cu care nu ai nicio treabă pe pământ.