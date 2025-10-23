Bărbatul filmat când își lovea câinele, cercetat penal pentru rănirea cu intenție a animalelor

Bărbatul surprins în imagini lovindu-și câinele în Sectorul 3 al Capitalei este cercetat penal pentru „rănirea cu intenție a animalelor”, după ce anchetatorii au stabilit că a agresat în mod repetat animalul. „Faptele sale au provocat suferință fizică și psihică animalului și au generat o puternică indignare în spațiul public”, a transmis DGPMB, într-un comunicat de presă.

Polițiștii din Serviciul pentru Protecția Animalelor au început, joi, urmărirea penală pentru infracțiunile de „rănire cu intenție a animalelor”, prevăzută de Legea nr. 205/2004, și „tulburarea ordinii și liniștii publice”, conform articolului 371 din Codul Penal.

„Animalul a fost ridicat de polițiști și predat reprezentanților ASPA, fiind internat într-o clinică veterinară pentru efectuarea investigațiilor medicale complete, în vederea stabilirii leziunilor și a urmărilor produse prin faptele de agresiune”, au transmis polițiștii.

Serviciul pentru Protecția Animalelor al DGPMB continuă cercetările sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, pentru completarea probelor și stabilirea măsurilor legale necesare.

Reprezentanții ASPA București au anunțat că animalul se află în siguranță.

„În această seară câinele a fost preluat de etchipajul nostru şi transportat la clinica veterinară a medicilor noştri contractanţi, Sache Vet, pentru investigaţii medicale amănunţite. Cei care abuzează animalele trebuie să ştie că există o lege de protecţie a animalelor care se aplică. Ori de câte ori sunteţi martorii unor infracţiuni împotriva animalelor, sesizaţi imediat Poliţia”, a transmis ASPA.

Ancheta a arătat că, înaintea momentului surprins în imagini, bărbatul și-ar fi lovit de mai multe ori câinele, un exemplar din rasa Cocker Spaniel, în vârstă de aproximativ zece luni.

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București reamintește tuturor cetățenilor: